Бубнов: Для меня Каррера лучше Слуцкого
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высоко оценил действия главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) и признался, что итальянец импонирует ему больше, чем
экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
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Видимо, что-то случилось...
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«Каррера преподнёс сюрприз. “Зенит” не был готов, что
Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в “Ювентусе”, а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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