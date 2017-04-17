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17 апреля 2017, 19:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бубнов: Для меня Каррера лучше Слуцкого

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высоко оценил действия главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) и признался, что итальянец импонирует ему больше, чем экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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«Каррера преподнёс сюрприз. “Зенит” не был готов, что красно-белые сыграют в таком составе. “Спартак” хорошо изучил игру “Зенита” с “Анжи”, где махачкалинцы прессинговали, а “Зенит” не знал, что делать. Джано и Попов были готовы сыграть. “Спартак” и раньше играл с одним Промесом. Там решали только между Поповым и Самедовым. И отказались от третьего центрального защитника, чтобы плотнее прессинговать в центре поля.

Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в “Ювентусе”, а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», — цитирует Бубнова «Спорт FM».

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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