Бубнов: Для меня Каррера лучше Слуцкого

«Каррера преподнёс сюрприз. “Зенит” не был готов, что красно-белые сыграют в таком составе. “Спартак” хорошо изучил игру “Зенита” с “Анжи”, где махачкалинцы прессинговали, а “Зенит” не знал, что делать. Джано и Попов были готовы сыграть. “Спартак” и раньше играл с одним Промесом. Там решали только между Поповым и Самедовым. И отказались от третьего центрального защитника, чтобы плотнее прессинговать в центре поля.



Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в “Ювентусе”, а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», — цитирует Бубнова «Спорт FM».