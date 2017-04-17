«Спартак»: точка невозврата

ЦИФРЫ КРИЧАТ: «СПАРТАК» — ЧЕМПИОН!

«В российский футбол 2010-х играют 22 человека, а выигрывают всегда “Зенит” или ЦСКА». Этот вольный «перевод» знаменитой фразы Гари Линекера о немцах был аксиомой РФПЛ нынешнего десятилетия. Питерцы и армейцы становились чемпионами России по три раза, не подпуская к вершине никого третьего. По сравнению с 2000-ми, когда первенство выигрывали сразу пять команд (ЦСКА — трижды, «Локомотив» и «Рубин» — по два раза, «Спартак» и «Зенит» — по одному) все становилось предсказуемее, линейнее. И — скучнее.

Теперь уже все говорит за то, что этот «биполярный» — как выражались политологи о мире в годы холодной войны — период подошел к концу. Ясно, что и Каррера, и игроки, и болельщики дуют на воду, не веря в свое счастье после 16 лет ожидания (последнее — не про Массимо).

А уж что сейчас внутри происходит с Леонидом Федуном, не могу даже представить. С владельцем клуба, который три года назад, в день домашнего поражения от «Урала», с отчаяния обронил: «У меня день рождения, а в этот день я часто получаю такие вот подарки. Может, игрокам стоит подарить мне галстук, чтобы я на нем повесился»….

Но он построил классный стадион, академию, феноменальный клубный музей. На него обрушивались, в том числе и от автора этих строк, водопады критики. Болельщики, устав от неудач, требовали от него продать клуб. Однако он терпел. И теперь момент расплаты за все так близок.

Конечно, до окончания матча с ЦСКА в категорично-утвердительном тоне ни о чем заявлять не стоит. Тем не менее, возьмем голую статистику, лишенную всяких эмоций. И обнаружим: больше сегодняшних 54 очков «Спартака» после 23 тура в истории российского футбола набирали лишь четыре команды (столько же — никто). «Зенит» в 2010-м — 57 и в 2014/15 — 55. «Спартак-Алания» в 1995-м — 56. ЦСКА в 2012/13 — 55.

Все до единой стали чемпионами. Причем все — досрочно. «Зенит» — оба раза в 28 туре, как и владикавказцы. ЦСКА — в 29-м.

И если уж восьмиочковое преимущество за восемь туров до финиша никто в российской истории не разбазаривал, то уж десятиочковое за семь — и подавно. То есть, чтобы было нагляднее, «Спартак» из семи оставшихся встреч имеет возможность проиграть три. Да это еще и при условии, что конкуренты не потеряют ни одного очка. Вы допускаете как одно, так и другое?

Да и какие к тому могут быть футбольные основания? Зимой — чего, кстати, опасались многие — «Спартак» не переродился. В шести турах после перерыва одержал четыре победы при двух ничьих. Не ослаб, подобно «Зениту» без Витселя, которого, как теперь уже ясно, никем не удалось заменить, — а усилился кадрово. Ни от одного игрока персонально не зависит, может играть с кем и без кого угодно (даже без Промеса — вспомните Краснодар), что было доказано остроатакующей, обильной на моменты игрой с «Зенитом» без Луиза Адриану и Зе Луиша. То есть и опасность той или иной травмы — не фатальная.

После матча я провел опрос читателей в «Твиттере» вне зависимости от их клубной принадлежности на тему «Спартак» — чемпион? К часу дня из почти 600 проголосовавших за ответ «да» — 68%. Две трети. На «нет, у ЦСКА есть шансы» 24% еще ставят. Но ответы «нет, у “Зенита” есть шансы» и «Спартак» не выиграет набрали в общей сложности жалкие 8%.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

И эти 8 процентов — уже явно не только из-за отрыва. А из-за все более четкого понимания: с одной стороны — группа разобщенных людей, где все, начиная от главного тренера и заканчивая игроками, ищут крайних друг в друге (сейчас Луческу публично раскритиковал Ивановича и Кокорина), с другой же… Далее цитирую Карреру с пресс-конференции после «Зенита»: «Горжусь своими парнями. Они создали команду, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле».

Заметьте: не «я создал», а «они создали». Очень, очень важный нюанс, чтобы понять суть происходящего в «Спартаке». Как и то, что скамейка с основой — единое целое. Так было в сборной России 2008 года у Гуса Хиддинка. Еще в одном моем опросе в «Твиттере»: «Что Каррера дал “Спартаку”?», по-моему, совсем не случайно победил вариант «командный дух» — 56%. Тактика получила лишь 32….

И это абсолютно верно. Очень люблю цитировать классика отечественной спортивной журналистики Льва Филатова: «В движениях мяча заключены движения человеческой души». И с этими движениями у «Спартака» в сезоне-2016/17 все гораздо благополучнее, чем у конкурентов. И дело куда больше в них, чем в сугубо игровой геометрии.

На чемпионате мира по хоккею 2008 года в Квебеке ко второму перерыву финального матча с хозяевами-канадцами Россия проигрывала в две шайбы. Переступив порог раздевалки, главный тренер Вячеслав Быков воскликнул: «Один за всех!» Вся команда проревела: «И все за одного!» А потом они вышли на лед, и случился решающий дубль Ильи Ковальчука, до того не забившего ни гола за весь чемпионат.

Так и у «Спартака» Карреры: один за всех и все за одного. Достаточно хотя бы перечислить авторов победных голов красно-белых в этом сезоне. Промес и Глушаков — по три. Ананидзе, Зе Луиш и Самедов (уже!) — по два. Ещенко, Попов, Мельгарехо, Фернанду, Маурисиу — по одному. Десять человек, включая далеко не героев сезона первого плана (Ещенко, Попов, Мельгарехо, Маурисиу).

А дубль Зобнина «Оренбургу» — разве по сути своей не победный? Одно это перечисление показывает, что в «Спартаке» не просто забить, а решить исход матча может каждый. Невзирая на наличие в команде лучшего бомбардира лиги по системе «гол плюс пас» — Промеса. А сколько, например, было матчей, когда команду спасал Ребров с его 11 «сухарями» — и дома с «Ростовом», и в Грозном….

Вот потому-то «Зенит» уже сдался. Там, в отличие от «Спартака», сейчас нет коллектива. Раньше был хотя бы солист в лице Халка, который мог все решить в одиночку, да еще и Дзюбу «накормить». Или «незаметный герой» Витсель, который отдавал под 95% точных передач, и мяч у команды в центре поля держался. А теперь на его месте — Эрнани. И брак в передачах у команды зашкаливает.

Даже неистовый Дзюба, забив родному клубу и ненавидящим его болельщикам в четвертый раз кряду, обреченно бросил в телекамеры и диктофоны после поражения на «Открытие Арене»: «Гонка закончена». Даже Луческу, которому спартаковские фанаты посвятили баннер «В Питере — ныть!» с узнаваемым изображением румынского тренера, забыл о судьях и произнес на пресс-конференции достойные слова: «Спартак» заслужил и эту победу, и лидерство в чемпионате. Я сказал об этом Каррере, встретив его в коридоре. В ситуации хотя бы относительного равенства в игре тема прострела Смольникова в руку Комбарова (мнения экспертов по этому вопросу разделились) стала бы у Мирчи доминирующей. Но не сейчас.

Большинство других команд, имея столь подавляющее преимущество в первом тайме, а потом отдав его, дрогнуло бы. Зациклилось бы на несправедливости такого поворота. «Спартак» — пропустив, сжал зубы и перевернул все по новой. Умение держать удар — то качество, которое Каррера, не зная языка и, казалось бы, менталитета, как-то смог этим людям привить. 2:0 с «Оренбургом» превратились в 2:2? Ничего страшного, забьем третий. Вместо второго гола «Зениту» получили ответный, да еще и опять унизительно, от Дзюбы? Не беда, Самедов не опустит руки после нереализованного выхода один на один и сделает то же самое, что с «Анжи»!

Не чувствуй себя те же Самедов и Мельгарехо (чей выход на поле, на мой взгляд, и стал поворотным, вдохнув в красно-белых новые силы) органичной частью основы, этого никогда бы не произошло. И никогда не смог бы тот же Самедов, совсем недавно вернувшийся в команду, исправить сразу два своих промаха — не только тот выход, но и потерю, после которой забил Дзюба. И все же забить победный гол, уже ради которого ему стоило 12 лет спустя снова становиться красно-белым.

ТРАНСФЕРЫ: «СПАРТАК» УГАДЫВАЕТ, «ЗЕНИТ» ПРОВАЛИВАЕТСЯ

Кстати, о трансферах. Теперь уже окончательно ясно: клуб в зимнее окно мастерски сработал в унисон с командой. Оказал Каррере ровно ту кадровую поддержку, в которой тот нуждался. У Самедова, которого итальянец особенно вожделел, уже два победных мяча в шести встречах. Луиз Адриану, почти все пропустив из-за травм, забил в Краснодаре и отдал в Уфе. Джикия, попав в состав в Уфе, вписался в него как влитой — до такой степени, что Каррера решился выставить его против «Зенита» вместо Кутепова. Посчитав, что под Дзюбу больше подходит именно грузин. И, за исключением голевого эпизода, почти на сто процентов угадав.

Молодой Тигиев появился в основе в Уфе и показал, что в следующем сезоне справа в обороне, скорее всего, будет играть именно он. Говорят, когда парню только сказали о возможности перейти в «Спартак», он заснуть не мог. И чуть ли не пешком был готов из Махачкалы в Тарасовку идти. Пока в запасе, что логично (коней на переправе не меняют) молодой вратарь Селихов — но и тут каких-либо проблем в адаптации удалось избежать, и с основным вратарем Ребровым они быстро поладили.

На все зимние сборы со «Спартаком» ездил технический директор клуба Юхан Гераскин, который отлично нашел с главным тренером общий язык. Федуну через него важно было в каждодевном режиме знать все нужды Карреры и максимально быстро на них реагировать. И в итоге на трансферном рынке красно-белые сработали точечно, укрепив все проблемные позиции. Не забудем ведь и главный хит прошлогодней летней селекции — покупку Фернанду, которая свела все воедино.

А что в «Зените»? Там даже нет спортивного директора как такового. И вообще непонятно, кто «заводит» в команду игроков. В результате — количественно такая же, как у «Спартака», а качественно провальная зимняя кампания. Единственное реальное приобретение — Лунев, без которого «Спартак» все бы закончил еще в первом тайме.

Ивановича вроде бы приобрели бесплатно, но положили ему огромную, чуть ли не самую высокую в РФПЛ зарплату — что после «Челси» объяснимо. Но пока его игра, начиная с двух «привезенных» мячей с «Андерлехтом» и заканчивая «Спартаком» — полнейший провал. И кто-то из моих читателей метко написал: Каррера же тоже публично признавался, что положил глаз Ивановича, и теперь, вероятно, крестится, что у того были иные приоритеты. Ведь когда чья-то очень высокая зарплата переплетается с плохой игрой, это еще и весь коллектив может взорвать изнутри. Так, как это было в том же «Спартаке» во времена Кавенаги.

В случае с Ивановичем «Зенит» клюнул на имя. У Эрнани не было ни имени, ни опыта игры за пределами Бразилии. И это пока — тоже катастрофа, никак не подтверждающая, что Луческу — маэстро работы с бразильцами. Ну, а два экс-самарца — Цаллагов и особенно Молло — это вовсе недоразумение. Зачем было брать француза, еще ни разу не сыгравшего в основе — совсем непонятно. Тем более что среди фланговых атакующих полузащитников есть еще один легионер-резервист — Мак.

В общем, за последний год два клуба шли в противоположных кадровых направлениях: «Спартак» избавлялся от балласта и приобретал только тех, кто нужен, «Зенит» — продавал лидеров и покупал в основном не пойми кого, засорив заявку этим самым балластом. Потому что, как правильно когда-то говорил Валерий Лобановский, коллективная ответственность — это безответственность.

Добавим сюда еще малопонятные сборы с контрольными матчами через день — и получим результат. Всего восемь очков (по две победы, ничьи и поражения) после возобновления сезона. Это дележка с 6 по 8 места в РФПЛ с «Уфой» и «Ростовом». «Урал» набрал на семь очков больше, «Оренбург» — на очко меньше, «Арсенал» — на два. Занавес.

ЗАЧЕМ ЛУЧЕСКУ «ОБНУЛЯЕТ» ПЛЕЙМЕЙКЕРОВ И ПУБЛИЧНО ПОРЕТ КОКОРИНА?

При этом и игровая убедительность красно-белых в воскресенье даже Геннадия Орлова побудила признать: «Спартак» показал чемпионский футбол. Это словосочетание до «русского классико» побаивались произносить даже спартаковские болельщики, а поклонники оппонентов и вовсе напирали на проблемы у их команд, а не на то, как хорош «Спартак».

В особенности первый тайм против «Зенита», вихревой, лавинообразный, тот, что заслуживал как минимум 2:0, а то и преимущество в три мяча, выбил у них последние козыри. И это при том, что красно-белые вышли без обоих своих больших форвардов, то есть за исключением стандартов могли играть исключительно низом!

Так и были забиты оба спартаковских гола. Мастерски. Можно сказать — по староспартаковски. Впрочем, момент рождения мяча Промеса был «карреровским»: на чужой половине поля Попов и Фернанду накрыли прессингом Эрнани, тот неточно отдал назад, болгарин перехватил, а бразилец довел мяч до Зобнина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 23-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#СпартакЗенит</a> 1:0 22' Куинси Промес <a href="https://twitter.com/QPromes">@QPromes</a> <a href="https://t.co/cYxFCvhkNo">pic.twitter.com/cYxFCvhkNo</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/853661588150263808">16 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И тут уже началась эстетика. Три последующих действия спартаковцев были исполнены на высочайшем техническом уровне. Зобнин, резко сменив направление (что ему удавалось в течение этого матча не раз), пробросил мяч Ивановичу между ногами. После игры он скромно прокомментирует мне этот трюк: «Случайно». Не думаю. Глушаков в касание роскошно, «шведкой», отпасует Промесу. Потрать он пару лишних секунд на обработку — все, офсайд. И так все было на грани, но нога Нету все-таки оказалась ближе к своим воротам. А в итоге — идеальный, опять же внешней стороной стопы, удар Промеса.

Квинси провел лучший свой матч в сезоне. Нет, после возобновления первенства он забивает почти в каждой игре. Но тут дело было не только в голе. В этот вечер на него снизошло какое-то божественное вдохновение, и он все, абсолютно все делал на верхней планке своего таланта. Играя, заметим, на «чужой» позиции — центрфорварда. Теперь понятно, что в атаке он на одном и том же уровне может играть где угодно и по любой схеме.

Мне рассказывали, что после осенней травмы Зе Луиша поначалу Каррера упрямился, не видел его в центре нападения, и потому несколько шансов подряд получил (и не использовал) Мельгарехо. И якобы только перед декабрьским матчем с «Рубином» правая рука итальянца Роман Пилипчук смог убедить босса попробовать голландца на острие. Промес к тому времени не забивал два с половиной месяца. И сразу же сработало!

И поэтому теперь, когда Зе Луиш и Луиз Адриану всю неделю не тренировались, сомнений в том, как выходить из положения, у штаба не было. Я спросил Карреру, сразу ли было решено, что именно Промес сыграет центрфорвардом. Он ответил: «Да».

И под Дзюбу итальянец смог подстроиться, хоть тот и забил. Глядя на то, как последнее время играет Кутепов, многие испытывали опасения, что экс-спартаковец его попросту задавит — и не раз, а тотально. Джикия же, чьего выхода с первых минут Луческу, как он сам признался, не ожидал, крепче. И, хоть и ниже Кутепова на четыре сантиметра, более прыгуч и неуступчив в единоборствах. В голевом эпизоде Дзюба его все-таки переиграл. В остальных — не смог. Тем более что и Таски на этот раз был безупречен.

Дзюбу начали хотя бы чуть-чуть обеспечивать мячами только во втором тайме. До перерыва «Зенита» в атаке просто не было. И в очередной раз возник вопрос: почему Луческу упрямо пытается скрестить Данни и Жулиану, которые «съедают» друг друга так же, как в «Спартаке» Широков и Попов? Бразилец был прекрасен осенью, но как только вернулся в строй капитан — мяч в основном адресуется Данни, тогда как Жулиану стал сам не свой. При том что и Данни не блещет, что после трех «крестов» неудивительно.

И от матча к матчу ничего не меняется. Не случайно все то немногое острое, что возникло у «Зенита» на «Открытие Арене», пришло с флангов от Смольникова, Кришито и Шатова, а не от двух, казалось бы, главных созидателей. Луческу начал говорить с того, что несет ответственность за все, но тут же опять переключился на персональную критику — в особенности досталось Кокорину, который, по словам тренера, играл бы на уровне Промеса в случае такого же отношения к делу.

И это наверняка правда, вот только какой смысл говорить об этом не внутри коллектива или хотя бы после сезона, а сейчас? Кому станет лучше от такой публичной порки — неделю назад Шатову, сейчас Кокорину? Каррера наверняка проходится по футболистам — мама не горюй. Но без лишних глаз. Вот и отвечают они, как Самедов, на его «горжусь парнями»: «А мы гордимся им».

О Луческу в «Зените» вряд ли так скажет хоть один.

ЧЕТЫРЕ КРИТИЧЕСКИХ МОМЕНТА

Теперь у «Спартака» — новый вызов. «Ростов» за шесть весенних туров не пропустил ни одного гола (правда, и не забил в пяти), в том числе от ЦСКА, «Краснодара», сильного по весне «Локомотива». Красно-белые — единственные, кто забивал во всех без исключения матчах после зимнего перерыва и держит планку ровно в два гола за игру. Интрига!

И любой «Ростов» на его поле, не говоря уже о бердыевском, для них крайне неудобен. Но в Уфе красно-белые, например, показали, что легко могут перестроиться на схему в три центральных защитника — против команды, действующей так же. Поэтому не удивляйтесь, если против Бердыева Каррера опять сыграет по новомодной модели — уж ему-то, многолетнему ассистенту Конте, ее ли не знать назубок. Кстати, по моим данным, в Уфе, понаблюдав за соперником, ее посоветовал использовать Пилипчук. А Каррера — прислушался и реализовал.

У каждого, даже самого убедительного чемпиона бывают в сезоне критические моменты, когда все может повернуться вспять. Но он их, поднатужившись, проходит — и еще больше наливается силой и уверенностью. У «Спартака» я таких эпизодов до этого тура насчитал три.

Вначале — когда после двух поражений подряд от «Уфы» и «Зенита» в чемпионате и «СКА-Хабаровск» в Кубке «Спартак» с грехом пополам дома одолел «Ростов», игравший в конце вдевятером. Едва не пропустив под занавес. А пропусти — все могло бы посыпаться.

Как и не сравняй Промес, а затем не забей Глушаков победный мяч в декабрьском матче с «Рубином» после 0:4 в Самаре. Как и отдай очки в уже выигранном, казалось, недавнем матче с «Оренбургом», чему воспрепятствовал тот же Квинси.

Мне кажется, победа над «Зенитом» (и даже хорошо для команды, что небеспроблемная, потребовавшая усилия воли!) стала четвертой и окончательной точкой невозврата для золотого «Спартака» Массимо Карреры.