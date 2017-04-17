«Спартак»: точка невозврата
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о победе
красно-белых над «Зенитом» и чемпионской гонке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦИФРЫ КРИЧАТ: «СПАРТАК» — ЧЕМПИОН!
«В российский футбол 2010-х играют 22 человека, а выигрывают всегда “Зенит” или ЦСКА». Этот вольный «перевод» знаменитой фразы Гари Линекера о немцах был аксиомой РФПЛ нынешнего десятилетия. Питерцы и армейцы становились чемпионами России по три раза, не подпуская к вершине никого третьего. По сравнению с 2000-ми, когда первенство выигрывали сразу пять команд (ЦСКА — трижды, «Локомотив» и «Рубин» — по два раза, «Спартак» и «Зенит» — по одному) все становилось предсказуемее, линейнее. И — скучнее.
Теперь уже все говорит за то, что этот «биполярный» — как выражались политологи о мире в годы холодной войны — период подошел к концу. Ясно, что и Каррера, и игроки, и болельщики дуют на воду, не веря в свое счастье после 16 лет ожидания (последнее — не про Массимо).
А уж что сейчас внутри происходит с Леонидом Федуном, не могу даже представить. С владельцем клуба, который три года назад, в день домашнего поражения от «Урала», с отчаяния обронил: «У меня день рождения, а в этот день я часто получаю такие вот подарки. Может, игрокам стоит подарить мне галстук, чтобы я на нем повесился»….
Но он построил классный стадион, академию, феноменальный клубный музей. На него обрушивались, в том числе и от автора этих строк, водопады критики. Болельщики, устав от неудач, требовали от него продать клуб. Однако он терпел. И теперь момент расплаты за все так близок.
Конечно, до окончания матча с ЦСКА в
Все до единой стали чемпионами. Причем все — досрочно. «Зенит» — оба раза в 28 туре, как и владикавказцы. ЦСКА — в 29-м.
И если уж восьмиочковое преимущество за восемь туров до финиша никто в российской истории не разбазаривал, то уж десятиочковое за семь — и подавно. То есть, чтобы было нагляднее, «Спартак» из семи оставшихся встреч имеет возможность проиграть три. Да это еще и при условии, что конкуренты не потеряют ни одного очка. Вы допускаете как одно, так и другое?
Да и какие к тому могут быть футбольные основания? Зимой — чего, кстати, опасались многие — «Спартак» не переродился. В шести турах после перерыва одержал четыре победы при двух ничьих. Не ослаб, подобно «Зениту» без Витселя, которого, как теперь уже ясно, никем не удалось заменить, — а усилился кадрово. Ни от одного игрока персонально не зависит, может играть с кем и без кого угодно (даже без Промеса — вспомните Краснодар), что было доказано остроатакующей, обильной на моменты игрой с «Зенитом» без Луиза Адриану и Зе Луиша. То есть и опасность той или иной травмы — не фатальная.
После матча я провел опрос читателей в «Твиттере» вне зависимости от их клубной принадлежности на тему «Спартак» — чемпион? К часу дня из почти 600 проголосовавших за ответ «да» — 68%. Две трети. На «нет, у ЦСКА есть шансы» 24% еще ставят. Но ответы «нет, у “Зенита” есть шансы» и «Спартак» не выиграет набрали в общей сложности жалкие 8%.
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
И эти 8 процентов — уже явно не только
Заметьте: не «я создал», а «они создали». Очень, очень важный нюанс, чтобы понять суть происходящего в «Спартаке». Как и то, что скамейка с основой — единое целое. Так было в сборной России 2008 года у Гуса Хиддинка. Еще в одном моем опросе в «Твиттере»: «Что Каррера дал “Спартаку”?»,
И это абсолютно верно. Очень люблю цитировать классика отечественной спортивной журналистики Льва Филатова: «В движениях мяча заключены движения человеческой души». И с этими движениями у «Спартака» в сезоне-2016/17 все гораздо благополучнее, чем у конкурентов. И дело куда больше в них, чем в сугубо игровой геометрии.
На чемпионате мира по хоккею 2008 года в Квебеке ко второму перерыву финального матча с
Так и у «Спартака» Карреры: один за всех и все за одного. Достаточно хотя бы перечислить авторов победных голов
А дубль Зобнина «Оренбургу» — разве по сути своей не победный? Одно это перечисление показывает, что в «Спартаке» не просто забить, а решить исход матча может каждый. Невзирая на наличие в команде лучшего бомбардира лиги по системе «гол плюс пас» — Промеса. А сколько, например, было матчей, когда команду спасал Ребров с его 11 «сухарями» — и дома с «Ростовом», и в Грозном….
Вот
Даже неистовый Дзюба, забив родному клубу и ненавидящим его болельщикам в четвертый раз кряду, обреченно бросил в телекамеры и диктофоны после поражения на «Открытие Арене»: «Гонка закончена». Даже Луческу, которому спартаковские фанаты посвятили баннер «В Питере — ныть!» с узнаваемым изображением румынского тренера, забыл о судьях и произнес на
Большинство других команд, имея столь подавляющее преимущество в первом тайме, а потом отдав его, дрогнуло бы. Зациклилось бы на несправедливости такого поворота. «Спартак» — пропустив, сжал зубы и перевернул все по новой. Умение держать удар — то качество, которое Каррера, не зная языка и, казалось бы, менталитета,
Не чувствуй себя те же Самедов и Мельгарехо (чей выход на поле, на мой взгляд, и стал поворотным, вдохнув в
ТРАНСФЕРЫ: «СПАРТАК» УГАДЫВАЕТ, «ЗЕНИТ» ПРОВАЛИВАЕТСЯ
Кстати, о трансферах. Теперь уже окончательно ясно: клуб в зимнее окно мастерски сработал в унисон с командой. Оказал Каррере ровно ту кадровую поддержку, в которой тот нуждался. У Самедова, которого итальянец особенно вожделел, уже два победных мяча в шести встречах. Луиз Адриану, почти все пропустив
Молодой Тигиев появился в основе в Уфе и показал, что в следующем сезоне справа в обороне, скорее всего, будет играть именно он. Говорят, когда парню только сказали о возможности перейти в «Спартак», он заснуть не мог. И чуть ли не пешком был готов из Махачкалы в Тарасовку идти. Пока в запасе, что логично (коней на переправе не меняют) молодой вратарь Селихов — но и тут
На все зимние сборы со «Спартаком» ездил технический директор клуба Юхан Гераскин, который отлично нашел с главным тренером общий язык. Федуну через него важно было в каждодевном режиме знать все нужды Карреры и максимально быстро на них реагировать. И в итоге на трансферном рынке
А что в «Зените»? Там даже нет спортивного директора как такового. И вообще непонятно, кто «заводит» в команду игроков. В результате — количественно такая же, как у «Спартака», а качественно провальная зимняя кампания. Единственное реальное приобретение — Лунев, без которого «Спартак» все бы закончил еще в первом тайме.
Ивановича вроде бы приобрели бесплатно, но положили ему огромную, чуть ли не самую высокую в РФПЛ зарплату — что после «Челси» объяснимо. Но пока его игра, начиная с двух «привезенных» мячей с «Андерлехтом» и заканчивая «Спартаком» — полнейший провал. И
В случае с Ивановичем «Зенит» клюнул на имя. У Эрнани не было ни имени, ни опыта игры за пределами Бразилии. И это пока — тоже катастрофа, никак не подтверждающая, что Луческу — маэстро работы с бразильцами. Ну, а два
В общем, за последний год два клуба шли в противоположных кадровых направлениях: «Спартак» избавлялся от балласта и приобретал только тех, кто нужен, «Зенит» — продавал лидеров и покупал в основном не пойми кого, засорив заявку этим самым балластом. Потому что, как правильно
Добавим сюда еще малопонятные сборы с контрольными матчами через день — и получим результат. Всего восемь очков (по две победы, ничьи и поражения) после возобновления сезона. Это дележка с 6 по 8 места в РФПЛ с «Уфой» и «Ростовом». «Урал» набрал на семь очков больше, «Оренбург» — на очко меньше, «Арсенал» — на два. Занавес.
ЗАЧЕМ ЛУЧЕСКУ «ОБНУЛЯЕТ» ПЛЕЙМЕЙКЕРОВ И ПУБЛИЧНО ПОРЕТ КОКОРИНА?
При этом и игровая убедительность
В особенности первый тайм против «Зенита», вихревой, лавинообразный, тот, что заслуживал как минимум 2:0, а то и преимущество в три мяча, выбил у них последние козыри. И это при том, что
Так и были забиты оба спартаковских гола. Мастерски. Можно сказать — по староспартаковски. Впрочем, момент рождения мяча Промеса был «карреровским»: на чужой половине поля Попов и Фернанду накрыли прессингом Эрнани, тот неточно отдал назад, болгарин перехватил, а бразилец довел мяч до Зобнина.
И тут уже началась эстетика. Три последующих действия спартаковцев были исполнены на высочайшем техническом уровне. Зобнин, резко сменив направление (что ему удавалось в течение этого матча не раз), пробросил мяч Ивановичу между ногами. После игры он скромно прокомментирует мне этот трюк: «Случайно». Не думаю. Глушаков в касание роскошно, «шведкой», отпасует Промесу. Потрать он пару лишних секунд на обработку — все, офсайд. И так все было на грани, но нога Нету
Квинси провел лучший свой матч в сезоне. Нет, после возобновления первенства он забивает почти в каждой игре. Но тут дело было не только в голе. В этот вечер на него снизошло
Мне рассказывали, что после осенней травмы Зе Луиша поначалу Каррера упрямился, не видел его в центре нападения, и потому несколько шансов подряд получил (и не использовал) Мельгарехо. И якобы только перед декабрьским матчем с «Рубином» правая рука итальянца Роман Пилипчук смог убедить босса попробовать голландца на острие. Промес к тому времени не забивал два с половиной месяца. И сразу же сработало!
И поэтому теперь, когда Зе Луиш и Луиз Адриану всю неделю не тренировались, сомнений в том, как выходить из положения, у штаба не было. Я спросил Карреру, сразу ли было решено, что именно Промес сыграет центрфорвардом. Он ответил: «Да».
И под Дзюбу итальянец смог подстроиться, хоть тот и забил. Глядя на то, как последнее время играет Кутепов, многие испытывали опасения, что
Дзюбу начали хотя бы
И от матча к матчу ничего не меняется. Не случайно все то немногое острое, что возникло у «Зенита» на «Открытие Арене», пришло с флангов от Смольникова, Кришито и Шатова, а не от двух, казалось бы, главных созидателей. Луческу начал говорить с того, что несет ответственность за все, но тут же опять переключился на персональную критику — в особенности досталось Кокорину, который, по словам тренера, играл бы на уровне Промеса в случае такого же отношения к делу.
И это наверняка правда, вот только какой смысл говорить об этом не внутри коллектива или хотя бы после сезона, а сейчас? Кому станет лучше от такой публичной порки — неделю назад Шатову, сейчас Кокорину? Каррера наверняка проходится по футболистам — мама не горюй. Но без лишних глаз. Вот и отвечают они, как Самедов, на его «горжусь парнями»: «А мы гордимся им».
О Луческу в «Зените» вряд ли так скажет хоть один.
ЧЕТЫРЕ КРИТИЧЕСКИХ МОМЕНТА
Теперь у «Спартака» — новый вызов. «Ростов» за шесть весенних туров не пропустил ни одного гола (правда, и не забил в пяти), в том числе от ЦСКА, «Краснодара», сильного по весне «Локомотива».
И любой «Ростов» на его поле, не говоря уже о бердыевском, для них крайне неудобен. Но в Уфе
У каждого, даже самого убедительного чемпиона бывают в сезоне критические моменты, когда все может повернуться вспять. Но он их, поднатужившись, проходит — и еще больше наливается силой и уверенностью. У «Спартака» я таких эпизодов до этого тура насчитал три.
Вначале — когда после двух поражений подряд от «Уфы» и «Зенита» в чемпионате и «СКА-Хабаровск» в Кубке «Спартак» с грехом пополам дома одолел «Ростов», игравший в конце вдевятером. Едва не пропустив под занавес. А пропусти — все могло бы посыпаться.
Как и не сравняй Промес, а затем не забей Глушаков победный мяч в декабрьском матче с «Рубином» после 0:4 в Самаре. Как и отдай очки в уже выигранном, казалось, недавнем матче с «Оренбургом», чему воспрепятствовал тот же Квинси.
Мне кажется, победа над «Зенитом» (и даже хорошо для команды, что небеспроблемная, потребовавшая усилия воли!) стала четвертой и окончательной точкой невозврата для золотого «Спартака» Массимо Карреры.
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter