Комбаров поблагодарил Лаврова за поддержку на матче с «Зенитом»
Игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за поддержку на матче против «Зенита», выложив фотографию с дипломатом в своем инстаграме.
«Мощная поддержка была вчера», — написал защитник москвичей.
16 апреля московский «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в рамках 23-го тура РФПЛ и увеличил отрыв от второго места на десять очков.
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