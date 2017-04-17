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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29456711/
17 апреля 2017, 17:06 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Комбаров поблагодарил Лаврова за поддержку на матче с «Зенитом»

Игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за поддержку на матче против «Зенита», выложив фотографию с дипломатом в своем инстаграме.

«Мощная поддержка была вчера», — написал защитник москвичей.

16 апреля московский «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в рамках 23-го тура РФПЛ и увеличил отрыв от второго места на десять очков.

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