Одиссея-2001. Как «Спартак» в последний раз становился чемпионом

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В 2001 году все в российском футболе было по-другому.

Как молоды мы были.

«Спартак» в чемпионате страны стартовал действующим чемпионом, который за год до этого спокойно обеспечил себе победу и финишировал с отрывом в восемь очков от ближайшего конкурента — «Локомотива».

«Зенит» считался крепким середняком. Только начинали показывать себя будущие первые звезды российского футбола: 20-летний Андрей Аршавин и 19-летний Александр Кержаков. Во главе сине-бело-голубых стоял Юрий Морозов, которого, несмотря на седьмое место в предыдущем сезоне, оставили на своем посту.

Одним из сильнейших клубов было московское «Торпедо». ЦСКА прихрамывая плелся в середине турнирной таблицы, лишь слегка опережая уже не существующие в былом виде «Сатурн», «Аланию» и «Ротор», доживавший свой великий период. «Ростов» еще назывался «Ростсельмашем», «Урал» — «Ураланом».

В Нижнем Новгороде еще играл местный «Локомотив», а в высший дивизион только вышла команда под названием «Торпедо-ЗиЛ». До создания «Краснодара» оставалось семь лет.

Новичкам везет?

В первом туре «Спартаку» предстояло играть с новичками высшего дивизиона — саратовским «Соколом». Вряд ли Олег Романцев, руководивший безусловным фаворитом всего первенства, мог ожидать такого сопротивления от команды, еще недавно игравшей на класс ниже. Встреча завершилась со счетом 0:0. С места в карьер «Спартаку» стартовать не удалось.

Дальше последовали четыре победы подряд. После пятого тура в лидерах с 13-ю очками шли четыре команды: тот самый «Сокол», молодой и дерзкий «Зенит», «Спартак» и «Крылья Советов», которыми руководил Александр Тарханов.

После шестого тура «Спартак» оставил в числе лидеров лишь три клуба, сыграв вничью с еще одним новичком высшего футбольного света — «Торпедо-ЗиЛ». «Зенит», «Сокол» и «Крылья» свои матчи выиграли и оторвались от «Спартака» на два очка.

В седьмом туре произошло страшное — «Спартак» на выезде с разгромным счетом проиграл «Сатурну» — 0:3.

Уступил сопернику и «Зенит» — как раз «Крыльям Советов», а «Сокол» на выезде сыграл вничью с «Динамо». В итоге в турнирной таблице наконец-то определился единоличный лидер — самарские «Крылышки», к тому моменту забившие в ворота соперников 11 голов при лишь одном пропущенном мяче.

Долга погоня.

Отставание «Спартака» от лидера составляло пять очков и клуб занимал четвертую строчку. Надо было что-то с этим делать.

Но, одно дело — сказать, и совсем другое — воплотить сказанное в жизнь. Началась погоня вроде бы и неплохо — с победы над «Факелом» со счетом 3:0. Однако за разгромом аутсайдера последовала ничья с «Динамо» — 1:1.

У лидировавших «Крыльев Советов» дела шли еще хуже. Команда Тарханова один матч проиграла и еще один — сыграла вничью. От преимущества осталось всего два очка. И в десятом туре самарцам как раз предстояло сыграть со «Спартаком».

Красно-белые вырвали минимальную победу, но возглавить турнирную таблицу не смогли. Во главе чемпионата шел «Сокол», у которого до этого было столько же очков, сколько и у самарской команды. Теперь новичок высшего дивизиона единолично возглавлял первенство с двумя очками преимущества над действующим и почти бессменным чемпионом.

«Сокола» надолго не хватило бы. И правда, саратовцы уже в следующем туре проиграли «Анжи». Но вперед вышел не «Спартак». Красно-белые тоже уступили в 11-м туре — 0:2 от московского «Торпедо» и возвращение на четвертую строчку. Лидерство вернули себе «Крылья Советов», догнавшие «Сокол» по очкам и опередившие их по дополнительным показателям.

В 12-м туре «Спартак» не смог выиграть у «Алании» — 1:1. На счастье Олега Романцева синхронно проиграл и тандем лидеров. Так что, вместо того, чтобы увеличиться, отставание «Спартака» только сократилось.

За этим последовали две подряд победы: над «Анжи» и сильным «Локомотивом». Так в 14-м туре «Спартак» впервые вышел в лидеры. «Крылья» и «Сокол» вновь проиграли. Теперь уже красно-белые опережали преследователей на два очка.

Окончательная победа?

Но завершить первый круг на первом месте «Спартаку» было не суждено. Помешало поражение от «Зенита» со счетом 1:2. Две трети матча «Спартак» вел в счете, благодаря голу Парфенова, но голы Кержакова и Катульского, забитые на 70-й и 74-й минутах матча все перечеркнули. «Летним» чемпионом стали «Крылья Советов», опередившие «Спартак» на одно очко — 29 против 28-ми.

Второе и седьмое места в турнирной таблице разделяли всего три очка — такой плотности не было никогда до этого. Одна ошибка и ты далеко позади.

В 16-м туре «Спартак» разгромил еще одного аутсайдера — «Черноморец» — 5:0, вновь выйдя в лидеры. Летняя трансферная кампания прошла у «Спартака» очень активно. Команду покинуло 11 футболистов. Прибыло в полку на 18 бойцов, в том числе был и лучший бомбардир сборной России Владимир Бесчастных, завершивший свои иноземные скитания.

Но опять это лидерство не было долгим. За уверенной победой последовали две ничьи: с ЦСКА (1:1) и «Ротором» (3:3). Однако соперники этими помарками красно-белых воспользоваться не смогли. В итоге отставание «Спартака» было символическим — одно очко от «Крыльев Советов».

Все изменилось в 19-м туре, когда красно-белые растерзали «Ростсельмаш» со счетом 5:1, а «Крылышки» уступили на выезде «Анжи» 1:4. Больше первую строчку «Спартак» никому не отдавал.

Смутные времена.

Все, что произошло дальше только на бумаге выглядит так упорядоченно. На деле множество матчей переносилось на другие даты. Это было связано с участием российских клубов в еврокубках и накладки всего этого на первенство и Кубок страны. В какой-то момент у «Спартака» образовался даже запас в два матча — приходилось считать не только набранные, но и потерянные очки.

Но это не означало, что чемпионство далось команде Романцева легко. Напротив, оторваться от преследователей, которых был целый ворох, больше чем на четыре очка не удавалось. Но преимущество все же было достаточно комфортным — оставляло право на ошибку. Она произошла в 26-м туре, когда «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (3:3), позволив преследователям дойти на расстояние вытянутой руки — два очка от «Локомотива».

Последние четыре тура могли стать для «Спартака» настоящим адом: игра с «Анжи», гостевая встреча с «Локомотивом», домашний матч с идущим третьим «Зенитом» и непредсказуемый выезд в Саратов — в гости к «Соколу». Произойти могло все, что угодно.

Как же «Спартаку» повезло, когда в матче 27-го тура железнодорожники неожиданно уступили «Черноморцу», шедшему на последнем месте, отстав от красно-белых на пять потерянных очков. Этот матч и подарил «Спартаку» Не будь у клуба Юрия Семина того поражения, железнодорожники бы вышли на первое место.

Дополнительную неразбериху в календарь внес теракт в США 11 сентября. Из-за него были перенесены игры еврокубков. Пришлось вновь подстраивать календарь. Из-за этого состоялись массовые перестановки во всех европейских национальных футбольных первенствах.

В России, например, 30-й тур был сыгран раньше, чем 28-й. Затем шли матчи 29-го тура. И завершался чемпионат России 28-м туром 8 ноября 2001 года. Игра этого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» уже ничего не решала. Красно-белые проиграли. «Золотым» стал матч 29-го тура против «Зенита», в котором «Спартак» победил 3:1 и обеспечил себе девятое и пока последнее чемпионское звание.