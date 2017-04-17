Футбольный агент Трабукки назвал Луческу «чучелом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Массимо Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» — заявил агент в своем твиттере.

16 апреля московский «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в рамках 23-го тура РФПЛ, и увеличил отрыв от второго места на десять очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с 4 топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?? Campeoooones ??</p>— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) <a href="https://twitter.com/marco_trabucchi/status/853688721434185732">16 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>