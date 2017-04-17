Айдамиров: ФК «Терек» будет принимать решение о продлении контракта с Рахимовым в мае

Рахимов возглавляет «Терек» с ноября 2013 года. Контракт специалиста истекает по окончании сезона 2016/17. Грозненский клуб после 23 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 33 очка.

«Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», — сказал Айдамиров по телефону.