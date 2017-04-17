Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29456539/
17 апреля 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Айдамиров: ФК «Терек» будет принимать решение о продлении контракта с Рахимовым в мае

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Руководство «Терека» будет принимать решение о продлении контракта с главным тренером команды Рашидом Рахимовым в мае, по окончании текущего сезона, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор футбольного клуба из Грозного Ахмед Айдамиров.

Рахимов возглавляет «Терек» с ноября 2013 года. Контракт специалиста истекает по окончании сезона 2016/17. Грозненский клуб после 23 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 33 очка.

«Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», — сказал Айдамиров по телефону.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина