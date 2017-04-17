Петрушка, долбоящеры и пороховая бочка. Лучшие цитаты тура
Самые яркие высказывания по итогам матчей 23-го тура.
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10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА Версия «СЭ».
1. Сергей ГОРЛУКОВИЧ,
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
«Иванович получает такие деньги, и так играет. Лучше тогда вообще не выпускайте его на поле — не надо позориться.!Это
2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
«У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно».
3. Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита»
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
«Если бы не проблемы Кокорина с ментальностью, с концентрацией в решающие моменты, он не уступал бы Промесу! А Промес, на мой взгляд, перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет из России».
4. Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита»
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
«Мне нечего сказать, гонка закончилась».
5. Федор КУДРЯШОВ, защитник «Ростова»
ЦСКА — РОСТОВ — 0:0.
«Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры!».
6. Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
(о словах Дзюбы про «спартаковских сектантов», которым он не желает чемпионства) «Я не могу никого судить. Бог ему судья».
7. Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер «Арсенала»
АРСЕНАЛ — ЛОКОМОТИВ — 0:3.
(об удалении Расича в первом тайме за столкновение с Гильерме) «Он выпрыгивал, локтей там не было, руки были внизу. Я сам много лет играл в Европе, такие эпизоды там судятся
8. Марко ДЕВИЧ, нападающий «Ростова»
ЦСКА — РОСТОВ — 0:0.
«Это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич, когда он в форме. С этой командой можно спокойно играть и выигрывать».
9. Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в
10. Олег ШАТОВ, полузащитник «Зенита»
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 2:1.
(на просьбу об интервью) «Вы издеваетесь? Я и так на пороховой бочке живу».
ЛИДЕРЫ ПО ОЧКАМ
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» 68
Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита» 66
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» 59
Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита» 58
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» 50.
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