Шляхтин: Бюджет ФК «Крылья Советов» не изменится, он меньше 1 млрд рублей

«Крылья Советов» после победы над махачкалинским «Анжи» в 23-м туре чемпионата России набрали 20 очков и покинули зону вылета. В следующем матче самарцы сыграют с казанским «Рубином».

«У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем, — сказал Шляхтин по телефону. — У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся».

«Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков, — добавил Шляхтин. — Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка — тоже, как вы видите. Будем биться».