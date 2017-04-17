Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатацию
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию футбольной тренировочной базы «Спартак» в Тушине. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
«База расположена на Волоколамском шоссе, рядом с “Открытие Ареной” — домашним футбольным стадионом футбольного клуба “Спартак”. Она состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. квадратных метров», — приводит
Он добавил, что в подземном этаже разместилась специальная техника по уходу за футбольными полями. «В надземной части — главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты», — отметил Антосенко.
По его словам, фасады здания выполнены в
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