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17 апреля 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатацию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию футбольной тренировочной базы «Спартак» в Тушине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«База расположена на Волоколамском шоссе, рядом с “Открытие Ареной” — домашним футбольным стадионом футбольного клуба “Спартак”. Она состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. квадратных метров», — приводит пресс-служба слова главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он добавил, что в подземном этаже разместилась специальная техника по уходу за футбольными полями. «В надземной части — главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты», — отметил Антосенко.

По его словам, фасады здания выполнены в красно-белых цветах, традиционных для клуба «Спартак». Глава Мосгосстройнадзора также рассказал, что прилегающая к базе территория благоустроена. Установлены скамейки, урны, флагштоки, высажены деревья и кустарники. Пешеходные дорожки вымощены гранитной тротуарной плиткой.

Ранее вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» переедет из подмосковной Тарасовки в Тушино уже в 2016 году, а в Московской области останутся молодежный и второй составы красно-белых.

Ранее вице-президент нефтяной компании «Лукойл», владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что инвестиции в строительство базы составили более 1 млрд рублей.

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