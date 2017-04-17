Оставайся Промес с нами, будешь нашим королем
Бывшие игроки «Спартака» советуют лучшему бомбардиру команды не уезжать.
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Юрий ГАВРИЛОВ, бывший полузащитник «Спартака»:
— В «Спартаке» Промес — вне конкуренции. Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:
— Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд — забивал, отдавал передачи. Если будет предложение — надо уезжать.
Промес — европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету — дома хорошо, зачем
Николай ПИСАРЕВ, бывший нападающий «Спартака»:
— У «Спартака» намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса. Выступление в еврокубках может принести неплохие деньги, которые без голландца можно не заработать. На его месте я бы не спешил уходить. Здесь он — футболист
Егор ТИТОВ, бывший полузащитник и тренер «Спартака»:
— Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму. С другой стороны, у «Спартака», скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за
— То есть, если предложение будет от условной «Баварии» или «Челси», то уезжать надо не думая. А если это середняк топового чемпионата, то лучше остаться в «Спартаке»?
— Конечно. На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в «Спартаке». Для РФПЛ это
Сергей ШАВЛО, бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака»:
— Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В «Спартаке» Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение.
— Могут ли спартаковцы продать лидера в межсезонье?
— Он только недавно продлил контракт, и руководство «Спартака» задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов — не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке.
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