Оставайся Промес с нами, будешь нашим королем

Юрий ГАВРИЛОВ, бывший полузащитник «Спартака»:

— В «Спартаке» Промес — вне конкуренции. Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в премьер-лиге. Халку тоже было неплохо в «Зените», однако он решил уехать в Китай. Если Промесу поступит предложение из сильного европейского клуба с хорошими деньгами, то он может перейти. Удержать его можно разве что, еще повысив зарплату. У Квинси может и получится в сильной команде, но там придется зарабатывать место в составе. Трудно сказать, какое решение он примет. Все зависит от него самого.

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:

— Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд — забивал, отдавал передачи. Если будет предложение — надо уезжать. Топ-клубы наверняка следят за голландцем, так что Лига чемпионов от него никуда не денется. Если же подобного интереса не возникнет, то лучше задержаться в «Спартаке» и помочь команде проявить себя в главном европейском турнире. Здесь комфортные условия, все для Квинси знакомо.



Промес — европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету — дома хорошо, зачем куда-то ехать.

Николай ПИСАРЕВ, бывший нападающий «Спартака»:

— У «Спартака» намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса. Выступление в еврокубках может принести неплохие деньги, которые без голландца можно не заработать. На его месте я бы не спешил уходить. Здесь он — футболист топ-уровня и чувствует себя как дома. В нашем чемпионате у него не будет проблем. Непонятно, придет ли ему предложение из клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. В любом случае, на новом месте нужно будет адаптироваться, выигрывать конкуренцию.

Егор ТИТОВ, бывший полузащитник и тренер «Спартака»:

— Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму. С другой стороны, у «Спартака», скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за плей-офф. Так что Квинси стоит остаться, сыграть в Лиге чемпионов, показать товар лицом и потом уже думать об отъезде.



— То есть, если предложение будет от условной «Баварии» или «Челси», то уезжать надо не думая. А если это середняк топового чемпионата, то лучше остаться в «Спартаке»?



— Конечно. На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в «Спартаке». Для РФПЛ это топ-игрок. Понятно, что ему хочется проверить свои силы в более сильном чемпионате. Думаю, Англия ему подойдет.

Сергей ШАВЛО, бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака»:

— Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В «Спартаке» Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение.



— Могут ли спартаковцы продать лидера в межсезонье?



— Он только недавно продлил контракт, и руководство «Спартака» задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов — не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке.