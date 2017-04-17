Главный секрет Карреры, или как покорить Москву. Колонка Юрия Цыбанева

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Но я чуть повременю с цитатой. Хочется подойти к ней с наглядными примерами.

Вот два бразильца. Жулиано из «Зенита» и Фернандо из «Спартака». У них много общего. Почти ровесники. Оба играли на Украине. Оба перебрались в Россию транзитом — первый через Бразилию, второй через Италию.

Появление Жулиано в «Зените» единогласно было принято на ура. Он если не возместил уход Халка по степени активности, то сразу дотянулся до соотечественника по КПД. Он продуцировал остроту почти в конвейерном режиме. И все принимали как должное факт, что Жулиано в штате сборной Бразилии, дела которой резко пошли в гору.

У Фернандо речь о сборной не шла. Он прибыл в «Спартак» в пляжном состоянии. Денис Глушаков по-доброму иронизировал: «Пышечка, булочка, ноги иксиком». Да, в первых своих матчах спартаковский бразилец козырнул самонаводящимися передачами. Но и только. А по ходу осеннего отрезка и его достоинства передатчика пошли на убыль.

Но потом они вернулись в игру после зимнего перерыва. И мы обнаружили насквозь тонизированного, искрометного Фернандо — и пожухлого Жулиано. Первый теперь успевает исполнить все, что требуется по эпизоду. Второй превратился в олицетворение общезенитовской дряблости. И вряд ли он по-прежнему интересен для приобретшей блеск бразильской сборной.

Так вот. Каррера после выигрыша ключевого матча сказал: «У нас больше было внутри». И тем самым открыл главную правду про себя и про «Спартак».

Именно: У игроков «Спартака» больше футбола внутри каждого из них, чем у каких бы то ни было других в РФПЛ!

По всем российским традициям Каррера ну никак не мог выиграть со «Спартаком» чемпионат! Потому что а) исторически чемпионат никогда не выигрывала команда, в которой по его ходу сменился тренер, б) еще ни один забугорный командир игры не достигал с московскими командами хоть чего-то похожего на успех — специфика столичной футбольной местности радикально отличалась от питерской.

Но взялся за спартаковский руль новичок Каррера — и запросто расплевался с предрассудками. Ну да, итальянец, и это многое объясняет. Каждый из потомков древних римлян — есть такая трактовка — чувствует себя причастным к вечности и умеет зарядить этим счастьем окружающих. И что им какие-то ничтожные местные предрассудки?!

Каррера любит поговорить о тактике. Но я не думаю, что все эти структурно-геометрические материи и есть его конек. Тех забугорных спецов, кто приезжал в московские клубы сугубо со схемами, прихотливая футбольная Златоглавая гневно отторгала. А Каррера — другой.

Он, сдается мне, не совсем даже и тренер — в банальном нашем понимании этой профессии. Он — аниматор, оживитель.

Он умеет воскресить в своих игроках первозданную радость участия в великой футбольной игре. То незамутненное счастье, с каким прикасаются к мячу мальчишки. И с каким мужики оттягиваются в выходные на дворовой площадке.

Им всем вкусно в «Спартаке», понимаете? Вкусно все! Выиграть единоборство. Высоко выпрыгнуть. Обвести. Артельно сочинить лихую атаку.

И потому они, знать не знавшие в подавляющем большинстве своем, что это такое — выиграть значительный турнир, без намека на дрожь прожили — именно прожили на поле! — ключевой матч. Им было интересно обыграть «Зенит» — вот и все.