Никита Симонян: Хочу, чтобы Промес остался в «Спартаке» и побил мой рекорд!
Пожелание бомбардира № 1.
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Лучший бомбардир в истории «Спартака», четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока
— Восхищены Квинси Промесом, Никита Павлович? — спрашиваю великого спартаковца.
— Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в «Спартаке». Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в «Ливерпуль» — может, он так полюбил «Спартак», что проведет в нем всю карьеру?
— Удивлены, что Промес
— Не удивлен. Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по «Спартаку» Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернанду выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса — это главное в футболе!
— Что и кто еще понравился у
— Здорово прибавляет Зобнин. Хорошее приобретение! Вроде еще в прошлом сезоне играл за «Динамо», а сейчас, уверен, Роман уже полностью
Не случайно, наверное, Каррера решил выпустить именно на этот матч Джикия, а не Кутепова.
— Каррера и сказал, что выпускал Джикия именно в расчете на более эффективное противодействие Дзюбе. И в целом получил то, чего добивался.
— Каррере виднее, он уже доказал, что может поставить «Спартаку» и игру, и игровую дисциплину. А то, что Дзюба опять забил… Он очень хорошо знает «Спартак», вот и забивает ему в каждом матче. И исполнил, надо сказать, здорово. Принял, развернулся, пробил.
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— Надо лучше дорожить мячом.
— Как вам судейство Егорова?
— Похвалю и его, и всю бригаду. В очень сложном матче сработали четко и уверенно. Даже если взять короткую схватку Промеса с Кришито, то лайнсмен вовремя сориентировался и встал между ними, после чего Каррера оттащил Квинси. В общем, впечатления от игры не испортило ничего. И самое приятное — заполненный до отказа стадион. Я был свидетелем того, что еще за неделю до матча все интересовались лишним билетиком, но их уже не было. Так бы и дальше.
— Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу — что «Спартак» заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.
— Трезвый анализ тренера
— Но гонка окончена? «Спартак» — чемпион?
— Она закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл — и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» — на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать — проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера.
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