Никита Симонян: Хочу, чтобы Промес остался в «Спартаке» и побил мой рекорд!

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Лучший бомбардир в истории «Спартака», четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока красно-белых и двукратный — как главный (в ту пору — старший) тренер прокомментировал для «СЭ» матч с «Зенитом».

— Восхищены Квинси Промесом, Никита Павлович? — спрашиваю великого спартаковца.

— Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в «Спартаке». Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в «Ливерпуль» — может, он так полюбил «Спартак», что проведет в нем всю карьеру?

— Удивлены, что Промес из-за травм Луиза Адриану и Зе Луиша вышел на редкое для себя место центрфорварда — и провел такой блестящий матч?

— Не удивлен. Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по «Спартаку» Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернанду выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса — это главное в футболе!

— Что и кто еще понравился у красно-белых?

— Здорово прибавляет Зобнин. Хорошее приобретение! Вроде еще в прошлом сезоне играл за «Динамо», а сейчас, уверен, Роман уже полностью красно-белый!

Цитата На сей раз понравились действия спартаковцев в обороне. «Спартак» позволил «Зениту» создать очень мало моментов. У красно-белых их было намного больше.

Не случайно, наверное, Каррера решил выпустить именно на этот матч Джикия, а не Кутепова.

— Каррера и сказал, что выпускал Джикия именно в расчете на более эффективное противодействие Дзюбе. И в целом получил то, чего добивался.

— Каррере виднее, он уже доказал, что может поставить «Спартаку» и игру, и игровую дисциплину. А то, что Дзюба опять забил… Он очень хорошо знает «Спартак», вот и забивает ему в каждом матче. И исполнил, надо сказать, здорово. Принял, развернулся, пробил.

— Какие-то недостатки в игре «Спартака» увидели?

— Надо лучше дорожить мячом. Все-таки многовато брака в передачах, в том числе в последнем пасе. Будь иначе, голов команда могла бы забить больше. Но в целом «Спартаку» надо отдать должное. В первом тайме он вообще владел безоговорочным преимуществом, а «Зенит» был непохож на себя. После перерыва питерцы резко прибавили, переломили ход матча, забили, на какое-то время захватили инициативу и контроль над игрой. Первая половина второго тайма осталась за ними — но, к чести спартаковцев, им удалось вновь переломить игру. Мне понравилось, что второй мяч они забили в результате очень хорошей комбинации. Могли рассчитывать и на третий — если бы Мельгарехо (который, как и Самедов, хорошо вышел на замену), реализовал свой голевой момент.

— Как вам судейство Егорова?

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 16.04.2017, 20:00 2:1 Спартак М Зенит

— Похвалю и его, и всю бригаду. В очень сложном матче сработали четко и уверенно. Даже если взять короткую схватку Промеса с Кришито, то лайнсмен вовремя сориентировался и встал между ними, после чего Каррера оттащил Квинси. В общем, впечатления от игры не испортило ничего. И самое приятное — заполненный до отказа стадион. Я был свидетелем того, что еще за неделю до матча все интересовались лишним билетиком, но их уже не было. Так бы и дальше.

— Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу — что «Спартак» заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.

— Трезвый анализ тренера команды-конкурента делает ему честь.

— Но гонка окончена? «Спартак» — чемпион?

— Она закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл — и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» — на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать — проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера.