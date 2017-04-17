Мирзоян: «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл в лучших традициях европейского футбола

«Спартак» в воскресенье дома обыграл «Зенит» (2:1) и закрепился на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 54 очка и увеличив отрыв от идущего вторым московского ЦСКА до десяти баллов.

«Спартак» вчера сыграл в лучших традициях европейского футбола, лучших европейских команд, особенно, первый тайм. Организация атаки, правильный выбор позиции, игра один в один — тактически здорово. И главное — настрой и движение, которое было у команды, давало простор «Спартаку», а «Зениту» не давало раскрыться и владеть мячом, — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Р-Спорт».

«Безусловно, были нереализованные моменты, но они были и у “Зенита”, например, когда (Артем) Дзюба пробил. Конечно, хотелось бы, чтобы моменты “Спартака” превращались в голы, например, когда (Александр) Самедов здорово сыграл или (Лоренсо) Мельгарехо. Хотелось бы, чтобы все эти мячи влетали в ворота, но футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. Моменты, которые создавались, говорят об агрессии в игре “Спартака” в атаке, мы лишний раз убеждаемся, что когда держишь игроков обороны в напряжении, они ошибаются. Но раз мяч не пошел в ворота, значит, было немного неправильно исполнено», — добавил собеседник агентства.