Прядкин: Кубок чемпиона РФПЛ будет вручен на домашнем матче команды-победителя

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«Кубок чемпиона лиги будет вручен команде-победителю на ее ближайшем домашнем матче после завоевания титула», — сказал он.