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17 апреля 2017, 12:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Кубок чемпиона РФПЛ будет вручен на домашнем матче команды-победителя

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Команда-победитель первенства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17 получит чемпионский кубок на ближайшем домашнем матче после завоевания титула. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

После 23 туров в чемпионате России лидирует московский Спартак набравший 54 очка. Увеличить
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«Кубок чемпиона лиги будет вручен команде-победителю на ее ближайшем домашнем матче после завоевания титула», — сказал он.

После 23 туров в чемпионате России лидирует московский «Спартак», набравший 54 очка. Красно-белые опережают ЦСКА, идущий на втором месте, на 10 очков, а «Зенит» — на 11.
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МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты московского «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» понимали, что пора выиграть чемпионский титул после долгих лет перерыва, заявил агентству «Р-Спорт» бывший футболист и тренер «красно-белых» Никита Симонян.
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