Прядкин: Кубок чемпиона РФПЛ будет вручен на домашнем матче команды-победителя
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/.
Команда-победитель первенства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17 получит чемпионский кубок на ближайшем домашнем матче после завоевания титула. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Прядкин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Кубок чемпиона лиги будет вручен
После 23 туров в чемпионате России лидирует московский «Спартак», набравший 54 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter