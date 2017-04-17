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17 апреля 2017, 12:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Симонян: Спартаковцы в матче с ФК «Зенит» понимали, что пора выигрывать титул

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты московского «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» понимали, что пора выиграть чемпионский титул после долгих лет перерыва, заявил агентству «Р-Спорт» бывший футболист и тренер «красно-белых» Никита Симонян.

«Спартак» в воскресенье дома обыграл «Зенит» (2:1) и закрепился на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Идущий вторым столичный ЦСКА отстает от «красно-белых» на 10 очков, занимающий третью строчку «Зенит» — на 11.

«Вчера был совершенно “разобран” после матча — как будто сам находился на тренерской скамейке, — сказал Симонян по телефону. — Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну, а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть».

По словам Симоняна, «Зенит» мог переломить ход встречи во втором тайме, однако «Спартак» не позволил этого сделать.

«Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу “Зенита”, особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести “Спартака”, он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и (Артем) Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает “Спартак”, поэтому и забивает ему так много», — добавил собеседник агентства.

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