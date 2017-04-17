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17 апреля 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бутенко: Работа арбитра Егорова на матче «Спартак» — «Зенит» не вызвала нареканий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Арбитр Александр Егоров не допустил ошибок в матче чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит». Такое мнение ТАСС высказал председатель Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Андрей Бутенко.

Работу арбитра оценит <nobr>Контрольно-квалификационная</nobr> комиссия РФС на заседании в среду. Увеличить
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В воскресенье московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

«Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду», — сказал Бутенко, оставив без комментариев эпизод в первом тайме, когда мяч в штрафной площади «Спартака» попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.

«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11.

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