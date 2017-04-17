Бутенко: работа арбитра Егорова на матче "Спартак" - "Зенит" не вызвала нареканий

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В воскресенье московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

«Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду», — сказал Бутенко, оставив без комментариев эпизод в первом тайме, когда мяч в штрафной площади «Спартака» попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.

«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11.