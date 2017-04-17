Бутенко: Работа арбитра Егорова на матче «Спартак» — «Зенит» не вызвала нареканий
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Арбитр Александр Егоров не допустил ошибок в матче чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит». Такое мнение ТАСС высказал председатель
Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Андрей Бутенко.
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Видимо, что-то случилось...
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В воскресенье московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл
«Егоров отработал очень положительно. О
«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11.
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