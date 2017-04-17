Круг «Спартака» замкнулся на «Зените»

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«Спартак» — чемпион! — этот популярнейший в 1990-х, но основательно подзабытый в наше время лозунг вновь обретает актуальность. После воскресной победы красно-белых над одним из двух своих главных конкурентов «Зенитом» — не только по счету, но и, что гораздо важнее, по игре, — неотвратимость такой развязки сезона перестали оспаривать даже самые заклятые антагонисты «народной команды».

В общем, уже почти никто не сомневается, что через пару месяцев спартаковцы в десятый раз в российской истории примерят золотые медали.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 16.04.2017, 20:00 2:1 Спартак М Зенит

Не спешат признавать развязку сезона делом решенным лишь суеверные поклонники «Спартака». Московский клуб и вправду не раз умудрялся опростоволоситься в ситуациях, когда осуществить это было сложнее, чем добыть нужный результат. Однако сейчас все кажется слишком очевидным.

Очень символично, что «Спартак» обеспечил максимальное преимущество над соперниками в текущем розыгрыше Премьер-лиги (десять очков над ЦСКА, 11 над питерцами) именно в матче с «Зенитом». Этот же клуб противостоял красно-белым в последнем для них на сегодня «золотом» матче — в 29-м туре чемпионата-2001. То было начало конца романцевской эпохи: «Спартак» уже валился в еврокубках, но еще что-то мог на внутренней арене.

27 октября 2001-го гости открыли счет уже на второй минуте, причем мяч записал на свой счет юный Андрей Аршавин. В ответ хозяева отгрузили «трешку». Дважды поразили ворота Вячеслава Малафеева до перерыва и закрепили успех сразу после.

Автор ответного гола Егор Титов, кстати, немного причастен и к приближающемуся триумфу. В начале сезона он помогал главного тренеру Дмитрию Аленичеву.

Их штаб был уволен после трех стартовых встреч сезона (одна в РФПЛ и две в Лиге Европы). Забивший победный мяч Василий Баранов потерялся на просторах Белоруссии, где, как рассказывают, ведет жизнь затворника. А Дмитрий Парфенов, установивший 15,5 лет назад окончательный счет (3:1), марширует с «Тосно» из Ленинградской области в элитный дивизион.

Половина того «Спартака» — ныне тренеры. А двое из «Зенита» до сих пор «пылят» на футбольных полях. 35-летний Аршавин — одна из главных звезд чемпионата Казахстана, 34-летний Александр Кержаков — по-прежнему в Питере, куда вернулся в прошлом году из швейцарской ссылки. Вчера лучший бомбардир всея Руси и, к слову, главный специалист по «Спартаку» присутствовал в заявке, но просидел весь матч на скамейке запасных. Кто знает, как бы повернулись события, выпусти Мирча Луческу в концовке не юного Луку Джорджевича, а матерого Кержакова, у которого нюх на красно-белых. Сложно представить, что нынешний Александр Кокорин больше полезен «Зениту»….

С чемпионством подопечных Карреры сегодня готовы смириться непримиримые оппоненты, поскольку все аргументы «против» исчерпаны.

К «Спартаку» не подкопаешься: он берет очки умением, переманил на свою сторону везение (победные голы «Амкару» и «Оренбургу» на последних секундах иным не объяснишь) и, что самое важное, убедительно превзошел ЦСКА и «Зенит».

Конечно, армейцы еще могут взять реванш — очная встреча запланирована на 30 апреля. Но капитально картинку сезона это уже не изменит. «Спартак» одержал намного больше побед, чем любой другой клуб: 17 против 12 у красно-синих и сине-бело-голубых.

Прежде спартаковцы, открывая счет в схватке с грандом, нередко сыпались после «ответки», затем пропускали вдогонку и терпели неудачу. Теперь же они доказали, что и с волевыми качествами здесь полный порядок. «Привет» от бывшего одноклубника Артема Дзюбы, которого костерили на чем свет стоит рассерженные ультрас, не только не заставил хозяев угаснуть, но и, возможно, добавил стимулов.

В последние годы «Спартак» действовал против «Зенита» весьма неудачно.

Его последний успех датировался ноябрем 2013-го, когда случились 4:2 при пустых трибунах стадиона «Локомотив». А всего в 13 предыдущих встречах москвичи выигрывали лишь дважды.

Что ж, тем упоительнее долгожданная победа, хотя превосходство в противостоянии российской эпохи все равно пока остается за Петербургом: 19 побед, 18 поражений при трех ничьих и сумме мячей 80:74. Помимо «Зенита» в России только ЦСКА имеет положительную статистику с красно-белыми.

Что еще характерно, «Спартак» при всем желании не упрекнешь в симпатии со стороны арбитров. Напротив, судят карреровцев очень равнодушно. Скажем, первый пенальти они пробили лишь в 22-м туре в Уфе.

Сила команды — в индивидуальном мастерстве лидеров атаки. Не зря Луческу на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что Квинси Промес уже перерос уровень российского чемпионата. Голландец, сдавший было в предыдущих играх с середняками и аутсайдерами, против прямого конкурента снова был чудо как хорош. В отсутствии травмированных форвардов Зе Луиша и Луиса Адриано он вынужденно передвинулся в центр передней линии, не стушевавшись на новом месте.

Промес забил, отдал голевой пас, пробил в перекладину со штрафного и упустил еще две-три голевые возможности. Если летом он уйдет из «Спартака» на повышение, в Лиге чемпионов Каррере придется туго.

Равноценную замену, да еще за те же деньги найти практически невозможно. Такие, как Квинси, на трансферном рынке не задерживаются.

В семи оставшихся турах будет разыграно 21 очко. Нехитрая арифметика позволяет прикинуть, что для гарантированного оформления золота «Спартаку» на данном отрезке дистанции достаточно будет набрать 12 зачетных баллов: в таком случае лидер финиширует выше ЦСКА, даже если тот выиграет все оставшиеся встречи, в том числе с земляками с разницей более чем в один мяч.

Иными словами, «Спартаку» помогут четыре победы. Первую можно добыть в домашней игре с «Уралом» в 25-м туре, который за неделю до исторического для себя финала Кубка России едва ли станет умирать на «Открытие Арене». В эндшпиле чемпионата у красно-белых вырисовывается серия против немотивированных, скорее всего, «Томи» (дома), «Амкара» (в гостях), «Терека» (дома) и «Арсенала» (в гостях).

Реально крутых оппонентов двое — проштамповавший пять нулевых ничьих подряд «Ростов» на «Олимпе-2» в следующем туре и ЦСКА.