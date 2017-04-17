КДК РФС не будет рассматривать эпизод с защитником «Ростова» Кудряшовым в игре с ЦСКА

ЦСКА в субботу дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В концовке матча нападающий армейцев Витиньо в борьбе за мяч разбил нос Кудряшову, что привело к сильному кровотечению. Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил на послематчевой пресс-конференции, что защитник получил перелом носа, но арбитр встречи оставил данный эпизод без внимания.

«В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил», — заявил Григорьянц.