КДК РФС не будет рассматривать эпизод с защитником «Ростова» Кудряшовым в игре с ЦСКА
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в среду не будет рассматривать эпизод матча 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом», в котором защитник ростовчан Федор Кудряшов получил перелом носа, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА в субботу дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В концовке матча нападающий армейцев Витиньо в борьбе за мяч разбил нос Кудряшову, что привело к сильному кровотечению. Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил на послематчевой
«В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил», — заявил Григорьянц.
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