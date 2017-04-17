КДК РФС рассмотрит использование пиротехники в матче между «Спартаком» и «Зенитом»

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Болельщики во время матча неоднократно использовали пиротехнику.

«По матчу “Спартак” — “Зенит” КДК предварительно внес в повестку дня следующие вопросы: болельщики “Спартака” скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику, а также бросали посторонние предметы на поле. Болельщики “Зенита” использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц по телефону.

Глава КДК рассказал и о других нарушениях в матчах 23-го тура чемпионата России, которые будут рассмотрены на заседании, отметив, что оно состоится в среду, 19 апреля.

«В повестку дня будет включен еще ряд вопросов. По матчу ЦСКА — “Ростов”: болельщики скандировали ненормативную лексику. По матчу “Анжи” — “Крылья Советов”: тренер “Крыльев Советов” (Гаэтано) Петрелли выходил за пределы технической зоны. В матче “Рубин” — “Краснодар” главный тренер “Краснодара” (Игорь) Шалимов выходил за пределы технической зоны. По матчу “Оренбург” — “Терек”: главный тренер “Терека” (Рашид) Рахимов выходил за пределы технической зоны. По матчу “Арсенал” — “Локомотив”: болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а также использовали пиротехнику», — отметил Григорьянц.

В пятницу футболисты молодежных составов «Амкара» и «Уфы» сыграли вничью в Перми — 2:2. Два футболиста были удалены главным арбитром встречи Алексеем Лапатухиным за неспортивное поведение. «Также рассмотрим удаления в матче молодежного первенства “Амкар” — “Уфа” футболиста “Амкара” (Хаважа) Аушева и футболиста “Уфы” (Александра) Филина за агрессивное поведение», — резюмировал Григорьянц.