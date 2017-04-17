Бушманов: Игра «Спартака» и «Зенита» достойна Лиги чемпионов
Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от главного матча весенней части национального чемпионата, в котором московский «Спартак» обыграл на своем поле петербургский «Зенит» и увеличил отрыв от ближайшего преследователя (ЦСКА) до десяти очков.
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Видимо, что-то случилось...
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— Каковы ваши впечатления от игры?
— Мне очень понравился этот матч. Как правило, когда идет такая интересная, динамичная игра, время летит очень быстро. Так получилось и в этот раз. Первый тайм вообще, такое ощущение, длился минут 20. Да и во втором тайме игра тоже прошла очень быстро.
Такую игру интересно смотреть. Хорошим получился этот матч.
— Насколько игра, которую показали команды, действительно высокого уровня? Можно ли примерить ее на Лигу чемпионов?
— Думаю, что да, матч получился достаточно хорошего уровня.
«Спартак» выглядел лучше большую часть встречи. «Зенит» сильнее провел начало второго тайма, но в остальном хозяева были сильнее и победили закономерно.
— За счет чего
— В первую очередь благодаря настрою на победу, который у спартаковцев был выше. Чувствовалось, что «Зениту» этого не хватало.
— Сверхнастрой футболистов «Спартака» отмечают многие эксперты на протяжении большей части сезона. Действительно ли это тот ключевой фактор, который отличает москвичей от конкурентов по чемпионской гонке?
— Думаю, действительно, в этом сезоне именно психология сыграла ключевую роль в лидерстве «Спартака».
— В первом тайме «Спартак» атаковал больше соперника, однако в начале второй 45-минутки несколько прижался к своим воротам. Это стало результатом давления «Зенита» или обусловлено тактическими идеями Массимо Карреры?
— Думаю, это «Зенит» постарался.
Думаю, что на ход игры повлияла замена бразильца Эрнани на полузащитника Олега Шатова, который очень активно вступил в игру.
Эти два фактора позволили «Зениту» выровнять игру во втором тайме.
— Что именно изменилось в игре «Зенита» с появлением Шатова?
— С его выходом игра «Зенита» пошла быстрее.
Эрнани, как мне кажется, немного тормозил командную игру, а с выходом Шатова зенитовцы стали быстрее доставлять мяч вперед.
Стало больше остроты, больше опасных передач в переднюю линию именно от самого Шатова.
— В отсутствии нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано голландский легионер «Спартака» Квинси Промес вышел на острие атаки, что является для него не вполне привычной позицией. Как бы вы оценили его игру?
— Промес очень разносторонний игрок достаточно высокого класса, поэтому он может играть на разных позициях.
— Реально ли Промесу претендовать на звание лучшего футболиста сезона?
— Чемпионат еще не закончился. Впереди семь туров, которые наверняка станут решающими, хотя и сейчас отрыв в десять очков достаточно велик. И по истечении этих семи туров Промес, бесспорно, станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года.
— Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба забивает своей бывшей команде в каждом матче. Как бы вы оценили его игру сегодня?
— Дзюба очень старался, и было видно, что он очень хотел забить и хотел, чтобы его команда выиграла. Свой гол он забил, тем не менее это не позволило его команде избежать поражения и набрать очки.
— Благодаря этой победе «Спартак» оторвался от ближайшего преследователя, московского ЦСКА, уже на 10 очков. На ваш взгляд, эта игра открыла
— Безусловно, это был очень важный матч. И в психологическом смысле для «Спартака» он был очень важен. Поэтому можно сказать, что победа добавит москвичам уверенности и стремления как можно быстрее оформить чемпионство.
— Кто, на ваш взгляд, является фаворитом за вторую лигочемпионскую позицию — ЦСКА или «Зенит»?
— Шансы у команд примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата.
— Кто имеет больше шансов провести концовку лучше?
— Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.
Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны.
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