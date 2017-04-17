Бушманов: Игра «Спартака» и «Зенита» достойна Лиги чемпионов

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— Каковы ваши впечатления от игры?

— Мне очень понравился этот матч. Как правило, когда идет такая интересная, динамичная игра, время летит очень быстро. Так получилось и в этот раз. Первый тайм вообще, такое ощущение, длился минут 20. Да и во втором тайме игра тоже прошла очень быстро.

Такую игру интересно смотреть. Хорошим получился этот матч.

— Насколько игра, которую показали команды, действительно высокого уровня? Можно ли примерить ее на Лигу чемпионов?

— Думаю, что да, матч получился достаточно хорошего уровня.

«Спартак» выглядел лучше большую часть встречи. «Зенит» сильнее провел начало второго тайма, но в остальном хозяева были сильнее и победили закономерно.

— За счет чего красно-белым удалось праздновать успех?

— В первую очередь благодаря настрою на победу, который у спартаковцев был выше. Чувствовалось, что «Зениту» этого не хватало.

— Сверхнастрой футболистов «Спартака» отмечают многие эксперты на протяжении большей части сезона. Действительно ли это тот ключевой фактор, который отличает москвичей от конкурентов по чемпионской гонке?

— Думаю, действительно, в этом сезоне именно психология сыграла ключевую роль в лидерстве «Спартака».

— В первом тайме «Спартак» атаковал больше соперника, однако в начале второй 45-минутки несколько прижался к своим воротам. Это стало результатом давления «Зенита» или обусловлено тактическими идеями Массимо Карреры?

— Думаю, это «Зенит» постарался. Все-таки с первых минут второго тайма гости попытались попытались переломить ход матча. Наверное, это было ожидаемо.

Думаю, что на ход игры повлияла замена бразильца Эрнани на полузащитника Олега Шатова, который очень активно вступил в игру.

Эти два фактора позволили «Зениту» выровнять игру во втором тайме.

— Что именно изменилось в игре «Зенита» с появлением Шатова?

— С его выходом игра «Зенита» пошла быстрее.

Эрнани, как мне кажется, немного тормозил командную игру, а с выходом Шатова зенитовцы стали быстрее доставлять мяч вперед.

Стало больше остроты, больше опасных передач в переднюю линию именно от самого Шатова.

— В отсутствии нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано голландский легионер «Спартака» Квинси Промес вышел на острие атаки, что является для него не вполне привычной позицией. Как бы вы оценили его игру?

— Промес очень разносторонний игрок достаточно высокого класса, поэтому он может играть на разных позициях. По-моему, он сегодня провел великолепный матч — и забил, и отдал голевую передачу.

— Реально ли Промесу претендовать на звание лучшего футболиста сезона?

— Чемпионат еще не закончился. Впереди семь туров, которые наверняка станут решающими, хотя и сейчас отрыв в десять очков достаточно велик. И по истечении этих семи туров Промес, бесспорно, станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года.

— Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба забивает своей бывшей команде в каждом матче. Как бы вы оценили его игру сегодня?

— Дзюба очень старался, и было видно, что он очень хотел забить и хотел, чтобы его команда выиграла. Свой гол он забил, тем не менее это не позволило его команде избежать поражения и набрать очки.

— Благодаря этой победе «Спартак» оторвался от ближайшего преследователя, московского ЦСКА, уже на 10 очков. На ваш взгляд, эта игра открыла красно-белым путь к золотым медалям чемпионата России?

— Безусловно, это был очень важный матч. И в психологическом смысле для «Спартака» он был очень важен. Поэтому можно сказать, что победа добавит москвичам уверенности и стремления как можно быстрее оформить чемпионство.

— Кто, на ваш взгляд, является фаворитом за вторую лигочемпионскую позицию — ЦСКА или «Зенит»?

— Шансы у команд примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата.

— Кто имеет больше шансов провести концовку лучше?

— Мне кажется, ЦСКА выглядит стабильнее, а «Зенит», может быть, сильнее по составу, но играет нестабильно.

Эти факторы уравнивают друг друга, поэтому и говорю, что шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равны.