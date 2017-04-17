Юран: «Спартак» на 99,9% гарантировал себе победу в чемпионате России по футболу
Московский «Спартак» после победы над петербургским «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу на 99,9% гарантировал себе победу в турнире, заявил агентству «Р-Спорт»
экс-форвард «красно-белых» и сборной России Сергей Юран.
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«Спартак» в воскресенье в Москве обыграл «Зенит» со счетом 2:1 и укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Зенит» остался на третьем месте (43 балла), уступая одно очко ЦСКА. В следующем туре «Спартак» 22 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», а петербуржцы в тот же день примут «Урал» из Екатеринбурга.
«Должно случиться
«Наконец-то “Спартак” станет чемпионом России — ведь столько лет уже команда не побеждала, — продолжил собеседник агентства. — Но надо сказать, что из всех команд именно “Спартак” сегодня показывает настоящую лидерскую игру, в том числе и вырывая победы в концовках матчей. Команда по игре действительно является лидером турнира».
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