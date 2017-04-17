Юран: «Спартак» на 99,9% гарантировал себе победу в чемпионате России по футболу

«Спартак» в воскресенье в Москве обыграл «Зенит» со счетом 2:1 и укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Зенит» остался на третьем месте (43 балла), уступая одно очко ЦСКА. В следующем туре «Спартак» 22 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», а петербуржцы в тот же день примут «Урал» из Екатеринбурга.

«Должно случиться что-то невероятное, чтобы “Спартак” не выиграл чемпионат России. Например, если турнир вдруг будет прекращен, — сказал в телефонном разговоре Юран. — Я с большим уважением отношусь к ЦСКА, но не вижу, за счет чего команда может догнать “Спартак”. Можно сказать, что “Спартак” уже на 99,9% гарантировал себе чемпионство. Но есть такой фактор — как бы ребята заранее не начали праздновать и уже не надели бы на себя медали. Думаю, что только в этом плане тренерскому штабу надо контролировать команду, а реальных шансов у ЦСКА уже нет».

«Наконец-то “Спартак” станет чемпионом России — ведь столько лет уже команда не побеждала, — продолжил собеседник агентства. — Но надо сказать, что из всех команд именно “Спартак” сегодня показывает настоящую лидерскую игру, в том числе и вырывая победы в концовках матчей. Команда по игре действительно является лидером турнира».