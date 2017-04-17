Поле питерских чудес: почему на стадионе за 45 млрд руб. нельзя играть

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Мертвое поле

«Зенит» на поле своего нового стадиона (он передан клубу в управление) еще не выходил. «Должны были сделать занятие на этой неделе, но, к сожалению, пока тамошние условия не подходят для тренировок», — заявил 14 апреля «Спорт-Экспрессу» тренер клуба Мирча Луческу, известный своим требовательным отношением к качеству стадионного покрытия.

Первые сообщения о том, что газон на​ самом знаменитом долгострое Петербурга находится в ужасном состоянии, появились в социальных сетях в начале апреля. На фотографиях видно: трава пожелтела, на поле многочисленные проплешины. Руководство «Зенита» было вынуждено признать: поле в некондиционном состоянии.

Цитата гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов «То футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, — оно умерло. Инженерные системы поля полностью не работают и не сданы… Нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо».

Комиссия по сертификации стадионов РФС 13 апреля дала разрешение футбольному клубу «Зенит» на проведение официальных матчей российского первенства на стадионе «Санкт-Петербург» (так стадион будет называться до окончания чемпионата мира по футболу 2018 года, потом ему вернут название «Крестовский»). Однако даже эта комиссия признала, что существуют многочисленные нарекания к арене, обязав клуб привести стадион в нормальное состояние к 22 апреля — дате первого матча команды на новом стадионе.

В соответствии с требованиями FIFA на стадионе, где пройдут игры под эгидой международной федерации, должны быть сыграны как минимум три официальных игры локального чемпионата. Это необходимо, чтобы проверить работоспособность и безопасность всех систем арены в условиях, сопоставимых с играми Кубка конфедерации. Еще во время последней инспекции FIFA в Санкт-Петербург в феврале 2017 года глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин гарантировал, что в апреле-мае такие игры будут на «Крестовском» сыграны. Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Петербурге, Сочи и Казани 17 июня — 2 июля этого года.

Как объяснил РБК агроном одного из московских футбольных стадионов, «даже самое хорошее поле можно загубить за три дня». По его словам, причин может быть множество, например, неправильные агротехнические мероприятия. «Также сильно влияют погодные условия, — добавляет он. — Поле — это живой организм». Чтобы дать точную оценку происходящему на «Крестовском», говорит собеседник РБК, необходимо взять пробы грунта, проверить, как осуществлялся уход за газоном.

Цитата агроном одного из московских стадионов «Может быть, люди просто вышли на поле и ботинками занесли инфекцию»

Однако главный агроном «Зенита» Константин Креминский уверен, что дело не в погодных условиях, а в подрядчике, которого нанял предыдущий генеральный подрядчик «Инжтрансстрой СПб» (в августе 2016 года его сменила компания «Метрострой»). Упоминает Креминский и название того подрядчика — это компания «Бамард». «За девять месяцев… аэрация не проводилась ни разу. Кроме того, подрядчик, которого нанял город, плохо подготовил поле к зиме — никакой обработки средствами защиты растений сделано не было». А когда выдвижное поле в конце февраля задвинули внутрь чаши и растопили снег, газон оказался испорчен. «Мы увидели различные грибковые заболевания, много плесени», — резюмирует зенитовский агроном.

Мелкое «корыто»

Выдвижное поле на стадионе "Крестовский" РИА "Новости"

Контракт на создание поля для «Крестовского» «Бамард» получила весной 2016 года, победив на тендере, объявленном компанией «Инжтрансстрой СПб». По словам представителя одной из компаний, участвовавших в тендере, работать на крупнейшей арене Санкт-Петербурга хотели все профильные игроки рынка — российские «Интерспортстрой», «Спорт и Ко», «Процион», «Бамард», британская компания SIS, словацкая Engo. «Это очень привлекательный и статусный контракт», — говорит собеседник РБК, оценивая стоимость работ по проектировке и монтажу такого газона под ключ в €1,8−3 млн.

Вся тендерная документация, как и условия, которые предложил победитель, — коммерческая тайна. «Инжтрансстрой СПб» и «Бамард» отвечать на вопросы про стоимость контракта отказались.

Представитель компании — участницы тендера утверждает, что проблемы с полем были предсказуемы. И об этом знал весь рынок, включая компанию-подрядчика, говорит он.

«Организатор конкурса — генподрядчик строительства стадиона “Инжтрансстрой СПб” в техническом задании обозначил параметры, изначально делавшие реализацию работы трудновыполнимой», — говорит собеседник РБК в одной из компаний. Главной проблемой являлась глубина так называемого корыта, в котором размещается газон со всей «внутренней инженерией». «Пирог» стандартного поля (трава и минимум три слоя песка и щебня с коммуникациями, обеспечивающими дренаж и подогрев. — РБК) имеет глубину 45 см, в техзадании по «Санкт-Петербургу» было 40 см, — говорит собеседник РБК. — Это требует нестандартного, даже уникального решения.

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По словам источника, компании, участвовавшие в конкурсе, обращали внимание заказчика на это, однако параметры техзадания остались неизменными. Источник РБК в «Инжтрансстрое СПб» уверяет, что изменить техзадание было невозможно: «Технические параметры, в том числе глубина “корыта”, были утверждены в рамках всего проекта заказчиком — Санкт-Петербургом, и поменять что-то было невозможно. В проекте были прописаны все размеры и параметры поля. С учетом того что поле было запланировано как сложная выдвижная конструкция, изменить проектные параметры, ту же глубину, было нельзя, поэтому мы работали в рамках согласованного проекта».

По словам собеседника в «Инжтрансстрое СПб», компания «Бамард» предложила обоснованное техническое решение этой проблемы, которое и было принято.

Подрядчик со связями

Стадион "Крестовский" в феврале 2017 года РИА "Новости"

Источник РБК, знакомый с деталями выбора подрядчика для газона «Крестовского», говорит, что «Бамард» «лоббировали на самом высоком уровне». «Министерство спорта давно сотрудничает с “Бамардом” по программе строительства полей с искусственными газонами, и Мутко лично рекомендовал клубам и региональным властям, строящим новые стадионы, пользоваться услугами этой российской компании», — говорит он. Получить подтверждение этой информации РБК не удалось. В Минспорта на запрос РБК пока не ответили.

​"Бамард — один из крупнейших российских производителей напольных покрытий для бизнес-центров, кинотеатров, отелей. Компания действительно входит в пятерку крупнейших поставщиков спортивных покрытий, подтвердил РБК представитель другой крупной компании со схожей специализацией. Как следует из данных базы СПАРК, «Бамард» активно участвует в тендерах на заключение госконтрактов, преимущественно на поставку и монтаж искусственных полей. С 2013 года компания выиграла 79 тендеров по госконтрактам на сумму 1,9 млрд руб. По данным с сайта «Бамарда», компания поставила более 70 полноразмерных искусственных футбольных полей на спортивные объекты в разных регионах России.

Однако с натуральными газонами компания имела дело лишь в нескольких случаях. «Они главным образом занимаются искусственными футбольными полями, мультифункциональными спортивными площадками — для баскетбола, волейбола, гандбола. Натуральные газоны для футбола — это не основной их бизнес», — говорит представитель другого игрока этого рынка. На официальном сайте «Бамарда» указано, что компания стелила натуральные поля на трех крупных проектах — на стадионе «Локомотив» в Черкизово, на петербургском стадионе «Петровский», на «Арене Химки» в Подмосковье.

​За последние три года компания также выиграла тендеры на реконструкцию стадионов «Чайка» и «Локомотив» в Воронеже (12 млн руб.), площадки в Самаре (запасное поле стадиона «Металлург», 44,9 млн руб.), стадиона «Труд» в Тольятти (76 млн руб.), а также на создание газона на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Стадион на Урале, как и газон в Санкт-Петербурге, примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Остальные упомянутые поля будут тренировочными для команд — участниц мундиаля. По словам представителя «Бамарда», компания также укладывала натуральные газоны в Астрахани (стадион «Волгарь») и Краснодаре (стадион «Центральный»). «Если бы у нас не было необходимой компетенции, никто бы нам газон в Санкт-Петербурге не доверил», — говорит он.

Поле в Екатеринбурге начали обустраивать 1 апреля, первый посев травы произойдет 1 июля. Официальный срок сдачи всего стадиона по контракту — 31 декабря 2017 года, а первые матчи запланированы на апрель—май 2018 года.

По данным СМИ, компания укладывала натуральный газон и в Казани на «Казань Арене», но там с ним тоже возникли проблемы. Финалистам Кубка России 2016 года — «Зениту» и ЦСКА — запретили проводить предматчевые тренировки на поле, чтобы окончательно не «убить» газон. После матча в мае 2016 года газон на стадионе было решено перестелить — и это доверили уже другой компании. В «Бамарде» «потерю Казани» связывают со сменой руководства в местном футбольном клубе «Рубин». «Новый гендиректор клуба уже работал с другой компанией по укладке газона, он и поручил перестелить поле на «Казань Арене», — говорит он.

​Бесхозный газон

Выдвижное поле на стадионе "Крестовский" РИА "Новости"

Гендиректор «Бамарда» Александр Прытков​ заявил РБК, что при сдаче поля «Крестовского» все необходимые инженерные системы находились в рабочем состоянии, а у сотрудников стадиона есть все, что нужно для обслуживания поля. «Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона; во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах», — сказал он.

Это заявление противоречит заявлению зенитовского агронома, который, судя по его словам, уверен, что до последнего момента, то есть до конца февраля, за качество газона должен был отвечать «Бамард». Прытков подтверждает, что так оно и было, но не согласен с выводом сотрудника футбольного клуба.

Цитата гендиректор «Бамарда» Александр Прытков «Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали — есть журнал с графиком подкормки, полива. Зимовка газона на улице — нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов».

По словам Прыткова, газон после зимовки находится в удовлетворительном состоянии. Видимые недостатки покрытия являются естественным следствием зимы, а слова агронома «Зенита» гендиректор «Бамарда» объясняет желанием футбольного клуба «перестраховаться». «Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, “Зенит” не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос», — сказал РБК Прытков. По его словам, у компании есть результаты независимых экспертиз, которые свидетельствуют о том, что никакого грибка и плесени после зимовки газона в почве нового стадиона нет.

Проблемный стадион

Учения на стадионе "Крестовский" РИА "Новости"

Строительство нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове началось в 2007 году. Заказчиком строительства выступала мэрия Санкт-Петербурга. Изначально стоимость строительства оценивалась в 14 млрд руб., а сам стадион обещали ввести в эксплуатацию в 2009 году.

Однако впоследствии проект и его бюджет неоднократно корректировались. В результате «Крестовский» стал одним из самых дорогих стадионов мира и самым дорогостоящим в истории России. К моменту сдачи его стоимость составила около 44 млрд руб.

Эта сумма точно увеличится, признают в «Зените», принявшем в управление стадион. Величина дополнительных расходов зависит от масштаба проблем, в том числе с газоном.

Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов в интервью «Фонтанке» заявил, что «Зенит» уже вложил в «доделку» своего нового стадиона 1 млрд руб., а всего, по оценкам футбольного клуба, в первые два года эксплуатации из клубного бюджета потребуется потратить 5,5 млрд руб. для приведения стадиона в идеальную кондицию. «Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом “Зенита”, но понимаем, что объективно этого не произойдет условно раньше сезона 2019/20», — заявил Митрофанов.

Замена газона на «Крестовском», если таковая действительно потребуется, может обойтись «Зениту» в полную стоимость его разработки и монтажа, то есть в сумму до €3 млн, считает представитель одной из компаний, участвовавших в тендере на поставку газона. Однако назвать точную сумму он затруднился. «Точно не известно, что надо исправлять, — говорит он. — Футбольное поле — это не только газон с травой, но и внутренние инженерные коммуникации, несколько сложных дренажных слоев, об их состоянии невозможно судить по фотографиям».

Представитель другой компании — участницы тендера на поставку газона «Крестовского» говорит, что теоретически возможно уложить поле вместе со всеми внутренними коммуникациями в недостаточно глубокое «корыто», но это несет потенциальные риски. «Понимаете, есть стандартные технологические решения при укладке футбольных газонов, которые применяются во всем мире и по которым мы можем гарантировать качественное функционирование всех систем при должном уходе, — объясняет собеседник РБК. — Наверняка можно втиснуть “пирог” и в недостаточно глубокую емкость, но, во-первых, подгонка технологий под нестандартные размеры будет стоить дороже, а во-вторых, никто не знает, как поведет себя такой уникальный газон в процессе эксплуатации: может, все будет в порядке, а может, придется постоянно что-то менять и ремонтировать».

Александр Прытков уверяет, что менять ничего не придется и все внутренние коммуникации газона будут работать исправно. «Это действительно очень сложный инженерный объект, у поля очень неглубокое основание — аналогов в мире не существует, но мы уверены в своей работе», — говорит он.

Опрошенные РБК специалисты по укладке газонов утверждают, что на уже построенном стадионе «подогнать» поле под стандартные размеры, то есть сделать «корыто» поглубже, невозможно — это значит, что придется перестраивать весь стадион.