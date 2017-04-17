К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Все по делу, — сказал Горлукович. — Между прочим, впервые за долгие годы перед игрой фаворитом считался именно «Спартак». Заслуженная победа. Насторожило только одно.

— Что именно?

— Не до конца понятно. Может быть, это было указание тренера. Но в начале второго тайма спартаковцы отдали инициативу и мяч.

— Может быть, просто зенитовцы прибавили?

— Считаю, в этом чемпионате, с учетом состояния соперников, «Спартак» должен владеть мячом 90 процентов матча, никому не отдавать инициативу.

— Теперь вы не сомневается в том, что «Спартак» чемпион?

— А я в этом не сомневался еще после первой половины сезона. Знал, что красно-белые станут чемпионами, конкурентов у них нет и не было.

— «Зенит ничем не удивил?

— «Зенит» — это вообще печальное зрелище….

— Поясните, пожалуйста.

— Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься… А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

— А что Иванович?

— Человек получает такие деньги — миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Белоруссии.

— «Пассажир»?

— Нет, даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!

— Промес однозначно лучший игрок всего чемпионата?

— Промес провел сегодня игру мирового класса. Молодец. Но нельзя выделять только его одного. Команда в целом сыграла хорошо. Напрягает, правда, то, как дали Дзюбе забить. Нужно отдать должное форварду «Зенита». Он сделал в том моменте из защитников «Спартака» петрушек. Это безобразие надо прекращать!

— Значит, есть довольно серьезные вопросы к обороне?

— Дзюба находился в сложной ситуации, но умудрился забить. А защитники стоят и сморят. Печально. Но в целом, кроме этого момента, оборона особо ничего не дала создать «Зениту». Сравните с прошлым или позапрошлым годом. Там вообще ужас был. Так что все, как говорится, познается в сравнении. Нынешнее сочетание центральных защитников сегодня, наверное, самое оптимальное.

— Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

— Тяжело сказать. Разные какие-то трактовки. Играешь ты рукой или нет… Как это можно определить?

— И все-таки?

— Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пусти мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке — следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.

— Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?

— На мой взгляд, даже если бы судья указал на «точку», «Спартак» все равно эту игру бы выиграл. Красно-белые дожали бы соперника. Благодаря Каррере у команды появилась психологическая устойчивость. Каждый индивидуально прибавил — и физически, и ментально. Это очень важно.

— Самедов доказал, что не зря его приобрели зимой?

— Посмотрим. Вышел, усилил — здесь вопросов нет. Но чтобы доказать, ему еще нужно очень много потрудиться.

— Приглашение Луческу в «Зенит» — ошибка?

— Почему его много критикуют? От него ждали гораздо большего. Он ведь раньше не середнячков тренировал. Но то, что я увидел в матче с «Анжи»… Это просто банда какая-то, а не команда. Неуправляемая банда. Команда играет хуже и хуже.

— То есть тренер не справился с Кокориным и компанией?

— Кокорин? А вы его сегодня видели? А с «Анжи» его видели, хоть он и гол забил?

— Но гол-то забил.

— Ну, забил. И что? К нему, наверное, надо уже совсем другие требования предъявлять. Человек должен показывать игру все 90 минут в его-то годы. Разве нет?

— «Спартак», по-вашему, уже чемпион. Чего тогда ждать от команды в последних семи турах?

— Хочется, чтобы не было такого, как прошлом году.

— А что было?