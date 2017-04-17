Сергей Горлукович: Промес показал мировой класс, а Иванович — петрушка
Бывший защитник «Спартака» дал огненное интервью о победе над «Зенитом».
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— Все по делу, — сказал Горлукович. — Между прочим, впервые за долгие годы перед игрой фаворитом считался именно «Спартак». Заслуженная победа. Насторожило только одно.
— Что именно?
— Не до конца понятно. Может быть, это было указание тренера. Но в начале второго тайма спартаковцы отдали инициативу и мяч.
— Может быть, просто зенитовцы прибавили?
— Считаю, в этом чемпионате, с учетом состояния соперников, «Спартак» должен владеть мячом 90 процентов матча, никому не отдавать инициативу.
— Теперь вы не сомневается в том, что «Спартак» чемпион?
— А я в этом не сомневался еще после первой половины сезона. Знал, что
— «Зенит ничем не удивил?
— «Зенит» — это вообще печальное зрелище….
— Поясните, пожалуйста.
— Грустно, когда из
— А что Иванович?
— Человек получает такие деньги — миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это
— «Пассажир»?
— Нет, даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!
— Промес однозначно лучший игрок всего чемпионата?
— Промес провел сегодня игру мирового класса. Молодец. Но нельзя выделять только его одного. Команда в целом сыграла хорошо. Напрягает, правда, то, как дали Дзюбе забить. Нужно отдать должное форварду «Зенита». Он сделал в том моменте из защитников «Спартака» петрушек. Это безобразие надо прекращать!
— Значит, есть довольно серьезные вопросы к обороне?
— Дзюба находился в сложной ситуации, но умудрился забить. А защитники стоят и сморят. Печально. Но в целом, кроме этого момента, оборона особо ничего не дала создать «Зениту». Сравните с прошлым или позапрошлым годом. Там вообще ужас был. Так что все, как говорится, познается в сравнении. Нынешнее сочетание центральных защитников сегодня, наверное, самое оптимальное.
— Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?
— Тяжело сказать. Разные
— И
— Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пусти мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке — следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.
— Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?
— На мой взгляд, даже если бы судья указал на «точку», «Спартак» все равно эту игру бы выиграл.
— Самедов доказал, что не зря его приобрели зимой?
— Посмотрим. Вышел, усилил — здесь вопросов нет. Но чтобы доказать, ему еще нужно очень много потрудиться.
— Приглашение Луческу в «Зенит» — ошибка?
— Почему его много критикуют? От него ждали гораздо большего. Он ведь раньше не середнячков тренировал. Но то, что я увидел в матче с «Анжи»… Это просто банда
— То есть тренер не справился с Кокориным и компанией?
— Кокорин? А вы его сегодня видели? А с «Анжи» его видели, хоть он и гол забил?
— Но
— Ну, забил. И что? К нему, наверное, надо уже совсем другие требования предъявлять. Человек должен показывать игру все 90 минут в
— «Спартак»,
— Хочется, чтобы не было такого, как прошлом году.
— А что было?
— Помните, когда «Спартак» оставил «Уфу» в чемпионате, а «Динамо» выкинул. Нужно играть до последнего,
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