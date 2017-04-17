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«По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов, большинство из них — за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов — за использование пиротехники во время матча», — сказал собеседник агентства.

По его словам, безопасность была обеспечена в полном объеме. Полицией не допущено правонарушений и массовых драк. Несколько попыток дестабилизировать обстановку правоохранители блокировали.

Безопасность во время футбольного матча обеспечивали около 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.