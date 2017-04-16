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16 апреля 2017, 23:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Кокорин мог бы быть не слабее Промеса, но ментальность&hellip

Главный тренер «Зенита» — о поражении от «Спартака» и лидерах двух команд.

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— Поздравляю Карреру, — начал Луческу. — Он заслужил первое место, на котором находится его команда. Состав соперника нас не удивил. Разве что ждали не Джикию, а Кутепова. В первом тайме «Спартак» выглядел лучше, мы попали под серьезное давление, и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись… Не помогло. «Спартак» заслужил победу.

Теперь наша задача — сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Зенит» не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

— Гол Промеса был забит по правилам?

— Не хочу говорить огульно, не знаю. Я еще не видел повторы.

— А рука у Комбарова была?

— Вот этот повтор мы посмотрели на скамейке запасных. Была рука!

— После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака» и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?

— Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка.

У «Зенита» есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры — Гарай, Халк, Витсель… У Данни была серьезная травма. Иванович еще не вписался как следует. Смольников много пропустил, и это было сегодня заметно… Но я не перекладываю ни на кого ответственности. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено, есть проблемы во взаимодействии игроков.

— Как вам игра Кокорина?

— Не хочу переходить на личности. Но если говорить в целом, то Кокорин — один из лучших наших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность… Есть проблемы с концентрацией в важных эпизодах. Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу! А Промес, на мой взгляд, перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет из России.

— «Спартак» еще можно догнать?

— Только если сам «Спартак» подарит кому-то свое лидерство.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 46′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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