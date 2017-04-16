Мирча Луческу: Кокорин мог бы быть не слабее Промеса, но ментальность&hellip
Главный тренер «Зенита» — о поражении от «Спартака» и лидерах двух команд.
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Видимо, что-то случилось...
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— Поздравляю Карреру, — начал Луческу. — Он заслужил первое место, на котором находится его команда. Состав соперника нас не удивил. Разве что ждали не Джикию, а Кутепова. В первом тайме «Спартак» выглядел лучше, мы попали под серьезное давление, и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись… Не помогло. «Спартак» заслужил победу.
Теперь наша задача — сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Зенит» не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.
— Гол Промеса был забит по правилам?
— Не хочу говорить огульно, не знаю. Я еще не видел повторы.
— А рука у Комбарова была?
— Вот этот повтор мы посмотрели на скамейке запасных. Была рука!
— После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака» и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?
— Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка.
У «Зенита» есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры — Гарай, Халк, Витсель… У Данни была серьезная травма. Иванович еще не вписался как следует. Смольников много пропустил, и это было сегодня заметно… Но я не перекладываю ни на кого ответственности. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено, есть проблемы во взаимодействии игроков.
— Как вам игра Кокорина?
— Не хочу переходить на личности. Но если говорить в целом, то Кокорин — один из лучших наших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность… Есть проблемы с концентрацией в важных эпизодах. Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу! А Промес, на мой взгляд, перерос этот чемпионат. Думаю, скоро он уедет из России.
— «Спартак» еще можно догнать?
— Только если сам «Спартак» подарит
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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