Массимо Каррера: У меня команда классных парней. Я ими горжусь

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— Короткий вопрос. «Спартак» — чемпион?

— Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, — большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

— В первом тайме у «Спартака» было подавляющее преимущество. Почему с началом второй половины картина немного изменилась?

— Потому что против «Зенита» сложно постоянно играть высоко. Мы знали, что соперник силен, хорошо контролирует мяч. Моментов у нас было больше, но это не значит, что мы играли открыто.

— Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия, а не Кутепов? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

— Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках, в матче с «Уфой». Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно вошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

— Как состояние у Луиза Адриану и Зе Луиша?

— Мы изначально знали, что сыграть с «Зенитом» у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше, он уже работает по индивидуальной программе.

— Мы видели его в буфете.

— Да, он любит покушать (смеется). Что касается тактики, то сразу решил, что именно Промес сыграет на острие.

— Раньше «Спартак» в случае пропущенного гола часто разваливался. При вас этого не происходит. Вы изменили психологию?

— Молодцы игроки, которые выполняют мои установки. Они профессионалы своего дела.

— При счете 1:1 вы думали о том, что ничья — хороший итог?

— Нет, думать так губительно. Мы всегда играем на победу.

— Дзюба забил «Спартаку» в четвертом матче подряд. Как будете останавливать его в следующий раз?

— Если мы выигрываем 2:1, то его гол — это не проблема (улыбается). Дзюба — сильный игрок, мощный, опасный. Его сложно сдерживать.

— «Спартак» готовился к матчу в условиях секретности. Это ваша инициатива?

— Какая секретность? Про состав я и прежде ничего никому заранее не говорил. Покажите мне такого тренера, который это делает.

— Были интервью Зобнина и Комбарова, — взял слово Леонид Трахтенберг. — Почему не было дня открытых дверей, я вам потом расскажу. «Спартак» — самый открытый клуб в мире! Вы — самые знающие и талантливые журналисты в мире. Спасибо! Ждем вас на «Открытие Арене»!