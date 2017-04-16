Александр Самедов: Каррера гордится нами? А мы гордимся им!

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Хавбек подчеркнул, что команду ждут тяжелые матчи в предстоящих турах.



— Как вам перфоманс болельщиков?

— Потрясающий! Очень здорово играть при такой атмосфере.

— Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?

— Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча — неважно. Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»!

— 10 очков преимущества на вашей памяти кто-нибудь отыгрывал? Может, в молодежную и юношескую пору?

— Не знаю. Семь туров — это 21 очко. У нас впереди «Ростов», и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.

— Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?

— В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально, все-таки центральный матч был.

— Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались…

— Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.

— Фотография в «Инстаграме» будет?

— Увидите! Думаю, ждать совсем чуть-чуть.

— Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы — гордитесь своим тренером?

— Да!