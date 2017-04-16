Александр Самедов: Каррера гордится нами? А мы гордимся им!
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1) подчеркнул, что хочет стать чемпионом в составе
красно-белых, передает из Тушина корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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Хавбек подчеркнул, что команду ждут тяжелые матчи в предстоящих турах.
— Как вам перфоманс болельщиков?
— Потрясающий! Очень здорово играть при такой атмосфере.
— Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?
— Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча — неважно. Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»!
— 10 очков преимущества на вашей памяти
— Не знаю. Семь туров — это 21 очко. У нас впереди «Ростов», и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.
— Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?
— В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально,
— Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались…
— Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.
— Фотография в «Инстаграме» будет?
— Увидите! Думаю, ждать совсем
— Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы — гордитесь своим тренером?
— Да!
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