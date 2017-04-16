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16 апреля 2017, 23:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Полиция пресекла попытки драк между фанатами «Спартака» и «Зенита»

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция пресекла попытки драк между фанатами команд «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах столицы.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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«Было несколько попыток дестабилизировать обстановку во время футбольного матча. Все попытки фанатов были блокированы. Наиболее активные фанаты, которые пытались раскачать ситуацию, были задержаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о драках и беспорядках во время футбольного матча, распространенная в ряде СМИ, не соответствует действительности.
«Охрана общественного порядка и общественной безопасности была обеспечена в полном объеме. Полиция справилась с поставленной задачей», — сказал собеседник агентства. По его словам, до матча и во время игры были задержаны несколько десятков фанатов за различные правонарушения.

«В настоящий момент идет отток зрителей со стадиона. Мы обеспечиваем безопасность, есть задержанные в состоянии алкогольного опьянения, а также за использование файеров на стадионе», — сказал он.

Безопасность матча, который прошел в воскресенье на столичном стадионе «Открытие-Арена», обеспечивали 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Из них 1 300 обеспечивали безопасность на стадионе и еще около 900 — в метро и на прилегающей территории. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу московского «Спартака».

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах.
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