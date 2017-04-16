Луческу: Вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне

«По тому, как “Спартак” подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. “Спартак” на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения.



Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются игроки», — заявил румынский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.