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16 апреля 2017, 23:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: Вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в Москве от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги высказался по поводу своей работы в петербургской команде, которая теперь отстаёт от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» на 11 очков.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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«По тому, как “Спартак” подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. “Спартак” на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения.

Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются игроки», — заявил румынский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 46′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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