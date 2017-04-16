Луческу: Вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на
пресс-конференции после поражения в Москве от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги высказался по поводу своей работы в петербургской команде, которая теперь отстаёт от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» на 11 очков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«По тому, как “Спартак” подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. “Спартак” на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения.
Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются игроки», — заявил румынский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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