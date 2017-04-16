Михаил Боярский: Снимаю перед спартаковцами шляпу. Они энерджайзеры

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— «Спартак» был сильнее?

— Сложно сказать… Дзюба мог сравнять счет после передачи Смольникова. Хотя меня лично ничья не устроила бы. Тут должна быть победа. А поражение даже с минимальным счетом — лично для меня трагедия.

— По-вашему, игра была ничейная?

— На мой взгляд, каждая команда была достойна победить. И в то же время каждая могла и уступить. Но счет на табло. Значит, сильнее был «Спартак».

— Перед красно-белыми можно снять шляпу?

— Безусловно! Они просто энерджайзеры! Их очень хорошо поддерживала публика московская — кстати, на мой взгляд, миролюбивая. В общем, петербуржцы подпортили себе нервы очень сильно. Лично для меня это поражение просто беда… «Спартак» уже не догнать. Дай бог, чтобы смогли обойти ЦСКА и заняли второе место. Но нас это не устраивает.

— Кто виноват?

— У нас, как правило, все виноваты, кроме самих игроков. Но у футболистов еще есть потенциал. Они играют не на 100 процентов.

— А на сколько?

— Может быть, на 90. но не на 100. Все стараются, совершают подвиг. Но сила спортсмена заключается том, чтобы преодолевать свои недостатки. Сегодня были шансы, но мы их упустили. Этого делать нельзя. Может быть, практика не подтвердила сегодняшнюю теорию Луческу.

— То есть, для вас очевидно, что «Спартак» — чемпион?

— Безусловно! Они уже свое не отпустят. У них есть потенциал. По игре они лучше остальных.

— Зато СКА вас сегодня порадовал. Победа в Кубке Гагарина компенсировала поражение «Зенита»?

— СКА, безусловно, порадовал. Я безумно рад. СКА победил красиво. Барабанов, Дадонов, потрясающий тренер. Играли крепко. Но это не компенсировало для меня поражение «Зенита». Футболистам нужно брать пример с хоккеистов.