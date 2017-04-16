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16 апреля 2017, 23:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глава «Лукойла» заявил, что «Спартак» еще рано называть чемпионом России

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» еще рано поздравлять с чемпионством, несмотря на впечатляющий отрыв команды от ближайших преследователей в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Об этом журналистам заявил Вагит Алекперов, глава компании «Лукойл», которая является титульным спонсором клуба.

Спартак лидирует в чемпионате России опережая ЦСКА идущий на второй строчке на 10 очков. Увеличить
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«Спартак» в воскресенье в Москве в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл «Зенит».

«Игра нормальная, но говорить, что “Спартак” — чемпион, еще рано», — сказал Алекперов.

«Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков, а «Зенит» — на 11. В 24-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом», матч состоится 22 апреля.

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