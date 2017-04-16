Глава «Лукойла» заявил, что «Спартак» еще рано называть чемпионом России

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«Спартак» в воскресенье в Москве в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл «Зенит».

«Игра нормальная, но говорить, что “Спартак” — чемпион, еще рано», — сказал Алекперов.