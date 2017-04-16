Массимо Каррера: У меня команда классных парней. Я ими горжусь

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— Короткий вопрос. «Спартак» — чемпион?

— Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, — большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

— В первом тайме у «Спартака» было подавляющее преимущество. Почему с началом половины картина немного изменилась?

— Потому что против «Зенита» сложно постоянно играть высоко. Моментов у нас было больше, но….

— Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

— Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках. Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно ваошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

— Как состояние у Луиза Адриану и Зе Луиша?

— Мы изначально знали, что сыграть с «Зенитом» у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше.