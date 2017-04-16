Бранислав Иванович: Луческу — нервный
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2) не смог объяснить причину поражения команды.
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Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
— Тяжело объяснить, почему «Зенит» проиграл, — сказал Иванович. — Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее — как мы умеем. Каким был Луческу? Он — нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.
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