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16 апреля 2017, 23:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бранислав Иванович: Луческу — нервный

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2) не смог объяснить причину поражения команды.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

— Тяжело объяснить, почему «Зенит» проиграл, — сказал Иванович. — Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее — как мы умеем. Каким был Луческу? Он — нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.

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