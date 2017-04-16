Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

— Тяжело объяснить, почему «Зенит» проиграл, — сказал Иванович. — Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее — как мы умеем. Каким был Луческу? Он — нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.