Глушаков: Дзюба сказал, что гонка закончилась? Ещё не закончилась

«Дзюба сказал, что гонка уже закончилась? Она ещё не закончилась. Всё продолжается. Когда закончится, я вам скажу, да вы и сами узнаете. Всё продолжается, впереди тяжёлые матчи.



Сколько дали выходных? Один. «Зенит» — такая же команда, как «Оренбург» и все остальные. Ничего сверхъестественного нет. Можно обыграть «Зенит», но проиграть «Крыльям». Или, как «Зенит», не выиграл у того же «Анжи».



В чём прибавил «Спартак? В командном духе, команда сплотилась, чувствуется одно целое.



Что мы праздновали в конце матча — уже чемпионство или победу над «Зенитом»? Вообще победу, но мы ещё ничего не отмечали и пока что не собираемся, я думаю. Почему Дзюба раз за разом забивает «Спартаку»? Тяжело сказать. Главное, что мы выиграли.



Почему «встали» и позволили забить «Зениту»? Просто хотели сохранить счёт. К сожалению, так бывает. Хороших моментов было достаточно. Например, когда Саша Самедов вышел и мог забить. Но это футбол, тем он и интересен. В конце выиграли. После игры тренер в раздевалке ничего необычного не говорили. Всё было также, как и после любого другого матча», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.