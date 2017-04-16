Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29447918/
16 апреля 2017, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков: Дзюба сказал, что гонка закончилась? Ещё не закончилась

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» со счётом 2:1 в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«Дзюба сказал, что гонка уже закончилась? Она ещё не закончилась. Всё продолжается. Когда закончится, я вам скажу, да вы и сами узнаете. Всё продолжается, впереди тяжёлые матчи.

Сколько дали выходных? Один. «Зенит» — такая же команда, как «Оренбург» и все остальные. Ничего сверхъестественного нет. Можно обыграть «Зенит», но проиграть «Крыльям». Или, как «Зенит», не выиграл у того же «Анжи».

В чём прибавил «Спартак? В командном духе, команда сплотилась, чувствуется одно целое.

Что мы праздновали в конце матча — уже чемпионство или победу над «Зенитом»? Вообще победу, но мы ещё ничего не отмечали и пока что не собираемся, я думаю. Почему Дзюба раз за разом забивает «Спартаку»? Тяжело сказать. Главное, что мы выиграли.

Почему «встали» и позволили забить «Зениту»? Просто хотели сохранить счёт. К сожалению, так бывает. Хороших моментов было достаточно. Например, когда Саша Самедов вышел и мог забить. Но это футбол, тем он и интересен. В конце выиграли. После игры тренер в раздевалке ничего необычного не говорили. Всё было также, как и после любого другого матча», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча «Спартак» — «Зенит» в Москве

Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча «Спартак» — «Зенит» в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!