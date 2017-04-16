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ЭПИЗОД № 1. 22-я минута. ГОЛ ПРОМЕСА

Бригада арбитров приняла правильное решение, засчитав гол Квинси Промеса. В момент передачи Дениса Глушакова спартаковский нападающий не находился за линией офсайда. Как видно на повторе, ближе, чем Промес, к линии зенитовских ворот располагался Луиш Нету.

22-я минута. Гол Квинси Промеса.

Второй судья-помощник Алексей Лунев, занимавший отличную позицию, правильно разобрался в ситуации и не зафиксировал положение «вне игры» у форварда красно-белых.

ЭПИЗОД № 2. 30-я минута. РУКА КОМБАРОВА

30-я минута. Дмитрий Комбаров прерывает прострел Игоря Смольникова.

Бригада арбитров ошиблась, не наказав красно-белых 11-метровым ударом. Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров, находясь в своей штрафной, рукой прервал прострельную передачу Игоря Смольникова.

Первый дополнительный ассистент Владимир Сельдяков, который отвечает за этот участок поля, не дал соответствующий сигнал Егорову — тот пенальти не назначил.

ЭПИЗОД № 3. 66-я минута. ГОЛ ДЗЮБЫ

Александр Егоров принял правильное решение, засчитав гол Артема Дзюбы.

66-я минута. Гол Артема Дзюбы.

Могло показаться, что зенитовский нападающий, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Однако видеоповтор убеждает в обратном: форвард не играл рукой, мяч попал в левую часть груди.