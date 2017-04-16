«Спартак» — «Зенит»: вопросы по судейству
Эксперт «СЭ» в области судейства — о ключевых решениях бригады арбитра Александра Егорова.
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ЭПИЗОД № 1. 22-я минута. ГОЛ ПРОМЕСА
Бригада арбитров приняла правильное решение, засчитав гол Квинси Промеса. В момент передачи Дениса Глушакова спартаковский нападающий не находился за линией офсайда. Как видно на повторе, ближе, чем Промес, к линии зенитовских ворот располагался Луиш Нету.
22-я минута. Гол Квинси Промеса.
Второй
ЭПИЗОД № 2. 30-я минута. РУКА КОМБАРОВА
30-я минута. Дмитрий Комбаров прерывает прострел Игоря Смольникова.
Бригада арбитров ошиблась, не наказав
Первый дополнительный ассистент Владимир Сельдяков, который отвечает за этот участок поля, не дал соответствующий сигнал Егорову — тот пенальти не назначил.
ЭПИЗОД № 3. 66-я минута. ГОЛ ДЗЮБЫ
Александр Егоров принял правильное решение, засчитав гол Артема Дзюбы.
66-я минута. Гол Артема Дзюбы.
Могло показаться, что зенитовский нападающий, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Однако видеоповтор убеждает в обратном: форвард не играл рукой, мяч попал в левую часть груди.
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