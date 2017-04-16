Мутко: матч между "Спартаком" и "Зенитом" стал украшением чемпионата России

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«Спартак» дома одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).

«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели “качели” — первый тайм остался за “Спартаком”, во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», — заявил Мутко.

За семь туров до завершения турнира «Спартак» опережает идущего вторым ЦСКА на 10 очков. «Пока не надо поздравлять “Спартак” с чемпионством, впереди еще много туров. Чемпионом станет тот, кто будет первым по итогам 30 матчей. Все в этой жизни бывает», — резюмировал собеседник агентства.

В следующем матче 22 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». «Зенит» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».