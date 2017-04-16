Мутко: Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стал украшением чемпионата России
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игру 23-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» можно смело назвать украшением всего турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Спартак» дома одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).
«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели “качели” — первый тайм остался за “Спартаком”, во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», — заявил Мутко.
За семь туров до завершения турнира «Спартак» опережает идущего вторым ЦСКА на 10 очков. «Пока не надо поздравлять “Спартак” с чемпионством, впереди еще много туров. Чемпионом станет тот, кто будет первым по итогам 30 матчей. Все в этой жизни бывает», — резюмировал собеседник агентства.
В следующем матче 22 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». «Зенит» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».
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