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16 апреля 2017, 22:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стал украшением чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игру 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» можно смело назвать украшением всего турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> РФ пока рано поздравлять <nobr>красно-белых</nobr> с чемпионством. Увеличить
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«Спартак» дома одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).

«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели “качели” — первый тайм остался за “Спартаком”, во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», — заявил Мутко.

За семь туров до завершения турнира «Спартак» опережает идущего вторым ЦСКА на 10 очков. «Пока не надо поздравлять “Спартак” с чемпионством, впереди еще много туров. Чемпионом станет тот, кто будет первым по итогам 30 матчей. Все в этой жизни бывает», — резюмировал собеседник агентства.

В следующем матче 22 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». «Зенит» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».

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