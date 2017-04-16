Каррера: «Спартак» радуется победе над «Зенитом», но чемпионат ещё не выигран

«Безусловно, мы оставили много эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У “Зенита” есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Несмотря на это, мы выиграли.



Промес? Он сыграл отличный матч. Я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждёт “Ростов”. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран», — заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».



Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.