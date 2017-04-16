Каррера: «Спартак» радуется победе над «Зенитом», но чемпионат ещё не выигран
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Безусловно, мы оставили много эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было
Промес? Он сыграл отличный матч. Я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждёт “Ростов”. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран», — заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter