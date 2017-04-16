Авен: После долгих разочарований испытываю настоящее удовольствие, сердце скачет
Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк», известный болельщик «Спартака» Пётр Авен прокомментировал победу
красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.
«Достойный результат по игре. После долгих разочарований сейчас испытываю настоящее удовольствие. Сердце сейчас скачет. Гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол. Сектант ли я? Только в хорошем смысле слова!
“Спартак” — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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