Каррера прервал конфликт Промеса и Кришито

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец не только сцепился с итальянцем после единоборства, но и отбросил мяч и даже столкнулся с помощником главного арбитра.