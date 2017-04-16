Каррера прервал конфликт Промеса и Кришито
На 84-й минуте матча 23-го тура
премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» (2:1) на поле возникла потасовка с участием форварда хозяев Квинси Промеса и защитника питерского клуба Доменико Кришито.
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Видимо, что-то случилось...
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Голландец не только сцепился с итальянцем после единоборства, но и отбросил мяч и даже столкнулся с помощником главного арбитра.
В итоге Промес, которого с расположенной рядом скамейки хозяев прибежал успокаивать главный тренер
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