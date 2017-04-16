Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29447711/
16 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера прервал конфликт Промеса и Кришито

На 84-й минуте матча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» (2:1) на поле возникла потасовка с участием форварда хозяев Квинси Промеса и защитника питерского клуба Доменико Кришито.

На 84-й минуте матча 23-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> Спартак — Зенит (2:1) на поле возникла потасовка. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец не только сцепился с итальянцем после единоборства, но и отбросил мяч и даже столкнулся с помощником главного арбитра.

В итоге Промес, которого с расположенной рядом скамейки хозяев прибежал успокаивать главный тренер красно-белых Массимо Каррера, получил от судьи Александра Егорова желтую карточку.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Дзюба: Гонка закончилась

Дзюба: Гонка закончилась

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба был краток в оценке матча 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной