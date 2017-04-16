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16 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: «Спартак» показал чемпионскую игру

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1) подчеркнул, что главный тренер питерцев Мирча Луческу не подготовил команду к игре.

Орлов отметил, что вопросы о будущем румынского специалиста нужно задавать руководству клуба.

— «Спартак» показал чемпионскую игру, — сказал в эфире программы «После футбола» Орлов. — Будущее Луческу? Нужно спрашивать президента клуба. Мы можем сказать, что на этот матч Луческу команду не подготовил. Она была хуже «Спартака».

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