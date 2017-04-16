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16 апреля 2017, 22:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

«Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче 23-го тура и сделал широкий шаг навстречу чемпионству. Отрыв лидера от ЦСКА достиг 10 очков.

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Тенденция
Вывеска «Спартак» — «Зенит» — это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле — забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса». Трижды в этих перестрелках преуспевали сине-бело-голубые, раз — красно-белые. Новое противоборство прошло в полном соответствии с традицией и не обманул ожиданий болельщиков. Во всяком случае — спартаковских.

Кадрово-тактический вопрос
Главная кадровая интрига вечера крутилась вокруг двух кудрявых голов — Зе Луиша и Адриано. «Успеют восстановиться? Не успеют?» — гадали спартаковские болельщики. Не успели. Травмы основных нападающих вынудили Массимо Карреру отказаться от тактического варианта, удачно сработавшего в Уфе, С возвращением в основу Джано и Попова «Спартак» вернулся к базовой модели 4−2−3−1. Третьим лишним среди стопперов оказался Кутепов. Внезапно. На правый край обороны вышел Ещенко, позволив Зобнину заняться более привычной работой в центре поля. На острие атаки вынужденно выдвинулся Промес. О прошлом перевоплощении в девятку у Квинси остались противоречивые воспоминания. На одной чаше виртуальных весов — гол «Рубину», на другой — красная карта…

Мирча Луческу после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления Ломбертса, занял Нету. Юсупов свою дисквалификацию отбыл — и вытеснил из состава Хави Гарсию. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.

Сценарий
О характере игры до перерыва красноречиво скажут четыре цифры. Убийственные для «Зенита». 10:1 по ударам, 5:0 — по попаданиям в створ. О чём это говорит? Петербургское «конструкторское бюро» со своей миссией справлялось из рук вон плохо. В свою очередь линия обороны «Спартака» действовала если не идеально, то близко к этому. Комбаров не давал спуску слева Кокорину, тогда как центральные защитники (чаще — Таски) буквально перекрыли кислород Дзюбе. Артём усердно цеплялся за каждый мяч, «включал» мощный корпус — всё тщетно.

Судейство
Матч на «Открытие» не только у футболистов с тренерами море энергии высосал — у судей тоже. До перерыва вопросы у гостей вызвали два эпизода — по одному в каждой из штрафных. После — один.

1. В динамике могло показаться, что Промес, прежде чем открыть счёт, забежал в офсайд. Покадровый повтор эпизода подтвердил правоту рефери. Замысел питерской обороны испортил Нету. Португалец не успел выскочить вперёд голландца и тем самым предотвратить гол. Респект лайнсмену.

2. После включения в наступление и прострела Смольникова Комбаров, катясь по газону, инстинктивно закрыл лицо руками. В них и попал мяч. Момент из серии 50 на 50. Рефери злого умысла в деянии спартаковского латераля не узрел. И правильно сделал, по мнению судейского эксперта Натана Бартфельда.

3. Без внимания оставил Егоров и падение Шатова в середине второго тайма. Полузащитник на пенальти особо не настаивал — судья его и не дал, рассудив, что Ещенко сыграл в мяч.

Герой дня
Промесу потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в новом (ладно, относительно новом) амплуа. Но стоило ему уловить ритм игры, неповоротливые стопперы «Зенита» стали раз за разом упускать форварда из виду. Трижды до перерыва Квинси атаковал цель, и делал это со 100-процентной точностью! Два удара Промеса, по одному с игры и стандарта, Лунёв блистательно парировал. Против одного был бессилен.

Кто-кто, но вратарь в этом голе повинен в последнюю очередь — коллективно недоработали полевые игроки. Юсупов не смог сорвать хозяйскую атаку в начальной фазе, Смольников с Ивановичем синхронно пятились назад вместо того, чтобы атаковать Зобнина. Нету застрял за линией офсайда, а Кришито не вступил в единоборство с Промесом. Зато наступающие всё исполнили виртуозно. Пас Глушакова в касание был не менее эффектен и уместен, чем удар голландца шведой в дальний угол. Начиная с 20-го тура Промес без гола газон не покидает. А тут забитым мячом Квинси не ограничился — во втором тайме результативный пас добавил. Герой и есть!

Замена дня
За три предыдущих тура Луческу выделил лучшему ассистенту команды всего-навсего девять игровых минут. О причинах внезапной опалы Шатова написано и сказано много — не буду повторяться. В столице Мистер расщедрился на целый тайм для Олега. Производительность труда Эрнани «на раздаче» Луческу категорически не устраивала, коль скоро он решился на замену в перерыве.

Шатов с энтузиазмом выскочил на газон — и сразу создал момент Дзюбе. Самый реальный за тайм с небольшим. После ввода мяча хавбеком из аута Артём наконец-то улизнул от Таски — лишь в створ не попал. Шатов же опасным навесом со штрафного отыскал в чужой вратарской голову Ивановича и самостоятельно примерялся к цели: раз, другой…

Выход Шатова преобразил игру гостей, добавил осмысленности. «Зенит» стал лучше двигать мяч, захватил инициативу и в конце концов сравнял счёт. Закономерно. Юсупов с Кришито, развернув атаку по левому краю, сполна искупили свою вину за упущения до перерыва. Ну и Дзюба всё исполнил мастерски — развернул корпусом Джикию и расстрелял Реброва. Бурных эмоций при этом Артём не проявлял — как и обещал.

«Джокер»
То, что у него с проницательностью тоже порядок, Каррера продемонстрировал на 61-й минуте. Самедов отобрал у Шатова звание первого «джокера» матча. Свежий Мельгарехо в решающей комбинации вечера тоже поучаствовал. Но главные роли сыграли другие. Промес не только вырвался из назойливых объятий Нету, но и выдал пас-конфетку Самедову. Александр и принёс «Спартаку» победу в, возможно, самой важной встрече второго круга.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 46′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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