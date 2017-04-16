ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

Тенденция

Вывеска «Спартак» — «Зенит» — это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле — забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса». Трижды в этих перестрелках преуспевали сине-бело-голубые, раз — красно-белые. Новое противоборство прошло в полном соответствии с традицией и не обманул ожиданий болельщиков. Во всяком случае — спартаковских.

Кадрово-тактический вопрос

Главная кадровая интрига вечера крутилась вокруг двух кудрявых голов — Зе Луиша и Адриано. «Успеют восстановиться? Не успеют?» — гадали спартаковские болельщики. Не успели. Травмы основных нападающих вынудили Массимо Карреру отказаться от тактического варианта, удачно сработавшего в Уфе, С возвращением в основу Джано и Попова «Спартак» вернулся к базовой модели 4−2−3−1. Третьим лишним среди стопперов оказался Кутепов. Внезапно. На правый край обороны вышел Ещенко, позволив Зобнину заняться более привычной работой в центре поля. На острие атаки вынужденно выдвинулся Промес. О прошлом перевоплощении в девятку у Квинси остались противоречивые воспоминания. На одной чаше виртуальных весов — гол «Рубину», на другой — красная карта…



Мирча Луческу после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления Ломбертса, занял Нету. Юсупов свою дисквалификацию отбыл — и вытеснил из состава Хави Гарсию. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.

Сценарий

О характере игры до перерыва красноречиво скажут четыре цифры. Убийственные для «Зенита». 10:1 по ударам, 5:0 — по попаданиям в створ. О чём это говорит? Петербургское «конструкторское бюро» со своей миссией справлялось из рук вон плохо. В свою очередь линия обороны «Спартака» действовала если не идеально, то близко к этому. Комбаров не давал спуску слева Кокорину, тогда как центральные защитники (чаще — Таски) буквально перекрыли кислород Дзюбе. Артём усердно цеплялся за каждый мяч, «включал» мощный корпус — всё тщетно.

Судейство

Матч на «Открытие» не только у футболистов с тренерами море энергии высосал — у судей тоже. До перерыва вопросы у гостей вызвали два эпизода — по одному в каждой из штрафных. После — один.



1. В динамике могло показаться, что Промес, прежде чем открыть счёт, забежал в офсайд. Покадровый повтор эпизода подтвердил правоту рефери. Замысел питерской обороны испортил Нету. Португалец не успел выскочить вперёд голландца и тем самым предотвратить гол. Респект лайнсмену.



2. После включения в наступление и прострела Смольникова Комбаров, катясь по газону, инстинктивно закрыл лицо руками. В них и попал мяч. Момент из серии 50 на 50. Рефери злого умысла в деянии спартаковского латераля не узрел. И правильно сделал, по мнению судейского эксперта Натана Бартфельда.



3. Без внимания оставил Егоров и падение Шатова в середине второго тайма. Полузащитник на пенальти особо не настаивал — судья его и не дал, рассудив, что Ещенко сыграл в мяч.

Герой дня

Промесу потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в новом (ладно, относительно новом) амплуа. Но стоило ему уловить ритм игры, неповоротливые стопперы «Зенита» стали раз за разом упускать форварда из виду. Трижды до перерыва Квинси атаковал цель, и делал это со 100-процентной точностью! Два удара Промеса, по одному с игры и стандарта, Лунёв блистательно парировал. Против одного был бессилен.



Кто-кто, но вратарь в этом голе повинен в последнюю очередь — коллективно недоработали полевые игроки. Юсупов не смог сорвать хозяйскую атаку в начальной фазе, Смольников с Ивановичем синхронно пятились назад вместо того, чтобы атаковать Зобнина. Нету застрял за линией офсайда, а Кришито не вступил в единоборство с Промесом. Зато наступающие всё исполнили виртуозно. Пас Глушакова в касание был не менее эффектен и уместен, чем удар голландца шведой в дальний угол. Начиная с 20-го тура Промес без гола газон не покидает. А тут забитым мячом Квинси не ограничился — во втором тайме результативный пас добавил. Герой и есть!



Замена дня

За три предыдущих тура Луческу выделил лучшему ассистенту команды всего-навсего девять игровых минут. О причинах внезапной опалы Шатова написано и сказано много — не буду повторяться. В столице Мистер расщедрился на целый тайм для Олега. Производительность труда Эрнани «на раздаче» Луческу категорически не устраивала, коль скоро он решился на замену в перерыве.



Шатов с энтузиазмом выскочил на газон — и сразу создал момент Дзюбе. Самый реальный за тайм с небольшим. После ввода мяча хавбеком из аута Артём наконец-то улизнул от Таски — лишь в створ не попал. Шатов же опасным навесом со штрафного отыскал в чужой вратарской голову Ивановича и самостоятельно примерялся к цели: раз, другой…



Выход Шатова преобразил игру гостей, добавил осмысленности. «Зенит» стал лучше двигать мяч, захватил инициативу и в конце концов сравнял счёт. Закономерно. Юсупов с Кришито, развернув атаку по левому краю, сполна искупили свою вину за упущения до перерыва. Ну и Дзюба всё исполнил мастерски — развернул корпусом Джикию и расстрелял Реброва. Бурных эмоций при этом Артём не проявлял — как и обещал.