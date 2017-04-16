«Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

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У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в турнире до семи матчей. Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в последних четырех играх.

За семь туров до финиша чемпионата России «Спартак» увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе москвичей 54 балла. «Зенит» с 43 очками расположился на третьей позиции.

В следующем матче 22 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». «Зенит» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».