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16 апреля 2017, 22:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

За семь туров до финиша Спартак увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков. Увеличить
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© РИА "Новости"

У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в турнире до семи матчей. Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в последних четырех играх.

За семь туров до финиша чемпионата России «Спартак» увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе москвичей 54 балла. «Зенит» с 43 очками расположился на третьей позиции.

В следующем матче 22 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом». «Зенит» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 46′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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