Олег Романцев: «Спартак» — команда, а в «Зените» — каждый сам за себя
Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в перерыве матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» в беседе с обозревателем «СЭ» Александром ЛЬВОВЫМ высоко оценил игру
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, команда Массимо Карреры превосходит соперника.
— Первый тайм полностью за «Спартаком», который выглядит мощнее и по игре, и по составу, — сказал Романцев. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, «Зенит» ушел бы в раздевалку совсем разбитым.
Честно говоря, не представляю, за счет чего «Зенит» может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В «Спартаке» все очевидно — высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.
Гол Промеса — результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. «Спартак» выглядит командой. А в «Зените» — каждый за себя.
Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану, «Спартак», который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону «Зенита».
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