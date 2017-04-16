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16 апреля 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Романцев: «Спартак» — команда, а в «Зените» — каждый сам за себя

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в перерыве матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» в беседе с обозревателем «СЭ» Александром ЛЬВОВЫМ высоко оценил игру красно-белых.

Самый титулованный российский тренер Олег <span class=error>Романцев</span> в перерыве матча 23-го тура чемпионата России Спартак — Зенит в беседе с обозревателем СЭ Александром <span class=error>ЛЬВОВЫМ</span> высоко оценил игру <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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По его словам, команда Массимо Карреры превосходит соперника.

— Первый тайм полностью за «Спартаком», который выглядит мощнее и по игре, и по составу, — сказал Романцев. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, «Зенит» ушел бы в раздевалку совсем разбитым.

Честно говоря, не представляю, за счет чего «Зенит» может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В «Спартаке» все очевидно — высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.

Гол Промеса — результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. «Спартак» выглядит командой. А в «Зените» — каждый за себя.

Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану, «Спартак», который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону «Зенита».

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