Ротенберг: Cпасибо Сёмину, что дал мне возможность дебютировать

Ротенберг вышел на замену на 82-й минуте в гостевом матче 23-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:3).



«Спасибо Юрию Павловичу (Сёмину. — Прим. “Чемпионата”), что дал мне возможность дебютировать. У меня был тяжёлый период — последний официальный матч провёл в мае прошлого года, долго набирал форму. Буду стараться оправдать доверие и доказывать, что полезен команде.



“Арсенал” играет в пять защитников, у них очень насыщенный центр поля. В первом тайме не получалось вскрыть оборону, но после удаления появились свободные зоны, и всё встало на свои места. Очень рад, что мы победили.



В нашей команде каждый может заменить каждого. Думаю, в конце сезона мы можем оказаться на хороших позициях. Нужно попадать в еврокубки», — заявил Ротенберг.