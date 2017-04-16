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16 апреля 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ротенберг: Cпасибо Сёмину, что дал мне возможность дебютировать

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от дебюта в составе «железнодорожников».

Ротенберг вышел на замену на 82-й минуте в гостевом матче 23-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:3).

«Спасибо Юрию Павловичу (Сёмину. — Прим. “Чемпионата”), что дал мне возможность дебютировать. У меня был тяжёлый период — последний официальный матч провёл в мае прошлого года, долго набирал форму. Буду стараться оправдать доверие и доказывать, что полезен команде.

“Арсенал” играет в пять защитников, у них очень насыщенный центр поля. В первом тайме не получалось вскрыть оборону, но после удаления появились свободные зоны, и всё встало на свои места. Очень рад, что мы победили.

В нашей команде каждый может заменить каждого. Думаю, в конце сезона мы можем оказаться на хороших позициях. Нужно попадать в еврокубки», — заявил Ротенберг.

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