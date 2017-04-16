Заболотный: «Томь» — очень боевитая команда, хоть она и идёт на последнем месте
Голкипер «Урала» Николай Заболотный прокомментировал домашнюю победу над «Томью» (1:0) в матче 23-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Как игралось в день рождения? Пытался абстрагироваться от этого во время игры, но болельщики напомнили во втором тайме. Больше им спасибо за это. Слышал их поддержку. Очень приятно.
Вязкая поляна, на ней тяжело играть в хороший футбол. Хорошо, что выиграли сегодня. “Томь” — очень боевитая команда, хоть она и идёт на последнем месте. Было очень тяжело.
Во втором тайме вышли с задачей забить второй гол и успокоить игру. У нас это сделать не получилось. Хорошо, что удержали победный счёт».
Высказался Заболотный и о матче с его бывшей командой «Зенитом», который состоится 22 апреля на новом стадионе в
«Он не будет принципиальным. Будет рядовой матч с одним из лидеров чемпионата. Будет тяжело. “Зенит” будет играть на новой арене, и им тоже будет нелегко
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter