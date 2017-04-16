Тулу вскрыли как пивную банку. «Локомотив» разгромил «Арсенал»
Железнодорожники, разгромив «Арсенал», предельно осложнили турнирную жизнь тулякам и вплотную приблизились к зоне еврокубков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Локомотив» эта весна застала в условиях почти лабораторного эксперимента. Дано: все, что было до. Надо: результат. Как: как угодно.
Ни специального подбора людей (хотя и те, что есть, вполне неплохи), ни заигрываний с тактикой. Вот тебе камень — выжми из него воду, которая суть еврокубки. И Юрий Семин жмет, отложив на потом всякие эфемерности и футбольные рюшечки.
Наблюдать за этим, как за всякой одержимостью, интересно. Процесс идет тяжело, зато без оглядки на соперника. Хоть «Барса» против семинцев сейчас выйди — играть станут так же: врастопырку, уперто и люто. Чтобы ни пяди родной земли.
А тут не «Барса» — Тула. Дави ее!
Оставив вне основы по разным причинам двух известных «давильщиков» — Михалика и Тарасова, Семин не пренебрег одновременным выходом Ари и Фарфана. Что означало — 0:0 против «Арсенала» в намерения гостей точно не входят. Оба форварда не ахти как обороняются, но если прочие прикроют их плотной бомбежкой, именно бразилец и перуанец — главные атакующие импровизаторы нынешнего «Локо». Миранчук и Фернандеш люди все же центровые, а эти — наконечные. Одного их касания может хватить для гола. И Ари с Фарфаном на такие касания горазды.
Для претворения в жизнь планов Семина «Локомотив» с первых минут включил режим «краба». Расположился на поле схожим образом, расставил
Тут бы и начаться самому интересному — тренерским brain games. Как быть Семину, в самом деле, когда стартовый пыл прошел, а пути перекрыты? Какую контригру противопоставить москвичам Сергею Кирьякову — «Арсенал» все же над пропастью?!
Но все решилось более прозаично — и не в пользу Тулы. За хозяев, оказывается, играл тротиловый Иван — таково третье имя 25-летнего аргентинца Федерико Расича. Суровый с виду, латиноамериканец и нравом не сахарок. Мельтешивших перед ним людей в
В ту же минуту для «Локомотива» все усложнилось. Теперь он уже не мог не выиграть. Не имел права. А хозяева, верно оценив расклад сил, вполне могли закрыться и выцыганить в плохой позиции хотя бы ничью.
Шикарный гол Фернандеша откупорил этот матч, как пивную банку. Хлопнуло, зашипело — и потекло. Другие голы были уже не столь судьбоносными — это всего лишь оседала пена.
А Семин продолжил доказывать, что такое воинственность, помноженная на расчет. Пока его «Локомотив», с учетом выхода в финал Кубка, выглядит самой здравой, конкретной и целеустремленной командой этой весны.
|16.04.2017 17:30
|основной раунд: 23-й тур
|Арсенал
|Арсенал Т
|0:3
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Сергей Кирьяков
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|7
|3
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|2
|22
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
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