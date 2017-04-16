Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29447062/
16 апреля 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Тулу вскрыли как пивную банку. «Локомотив» разгромил «Арсенал»

Железнодорожники, разгромив «Арсенал», предельно осложнили турнирную жизнь тулякам и вплотную приблизились к зоне еврокубков.

Железнодорожники разгромив Арсенал предельно осложнили турнирную жизнь <span class=error>тулякам</span> и вплотную приблизились к зоне <span class=error>еврокубков</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Локомотив» эта весна застала в условиях почти лабораторного эксперимента. Дано: все, что было до. Надо: результат. Как: как угодно.

Ни специального подбора людей (хотя и те, что есть, вполне неплохи), ни заигрываний с тактикой. Вот тебе камень — выжми из него воду, которая суть еврокубки. И Юрий Семин жмет, отложив на потом всякие эфемерности и футбольные рюшечки.

Наблюдать за этим, как за всякой одержимостью, интересно. Процесс идет тяжело, зато без оглядки на соперника. Хоть «Барса» против семинцев сейчас выйди — играть станут так же: врастопырку, уперто и люто. Чтобы ни пяди родной земли.

А тут не «Барса» — Тула. Дави ее!

Оставив вне основы по разным причинам двух известных «давильщиков» — Михалика и Тарасова, Семин не пренебрег одновременным выходом Ари и Фарфана. Что означало — 0:0 против «Арсенала» в намерения гостей точно не входят. Оба форварда не ахти как обороняются, но если прочие прикроют их плотной бомбежкой, именно бразилец и перуанец — главные атакующие импровизаторы нынешнего «Локо». Миранчук и Фернандеш люди все же центровые, а эти — наконечные. Одного их касания может хватить для гола. И Ари с Фарфаном на такие касания горазды.

Для претворения в жизнь планов Семина «Локомотив» с первых минут включил режим «краба». Расположился на поле схожим образом, расставил клешни-щупальца и давай кусать-поддушивать. Хозяев это выключило из игры минут на 20. Потом пришли в себя — и членистоногое, имевшее пару голевых моментов, со своей половины поля сдвинули. Игра подровнялась.

Тут бы и начаться самому интересному — тренерским brain games. Как быть Семину, в самом деле, когда стартовый пыл прошел, а пути перекрыты? Какую контригру противопоставить москвичам Сергею Кирьякову — «Арсенал» все же над пропастью?!

Но все решилось более прозаично — и не в пользу Тулы. За хозяев, оказывается, играл тротиловый Иван — таково третье имя 25-летнего аргентинца Федерико Расича. Суровый с виду, латиноамериканец и нравом не сахарок. Мельтешивших перед ним людей в красно-зеленом пихал зачем-то руками в спины. А потом еще и Гилерме подбил в воздухе на манер истребителя. И хотя последний фол был вполне футбольный, желтая карта оказалась для Расича второй.

В ту же минуту для «Локомотива» все усложнилось. Теперь он уже не мог не выиграть. Не имел права. А хозяева, верно оценив расклад сил, вполне могли закрыться и выцыганить в плохой позиции хотя бы ничью.

Шикарный гол Фернандеша откупорил этот матч, как пивную банку. Хлопнуло, зашипело — и потекло. Другие голы были уже не столь судьбоносными — это всего лишь оседала пена.

А Семин продолжил доказывать, что такое воинственность, помноженная на расчет. Пока его «Локомотив», с учетом выхода в финал Кубка, выглядит самой здравой, конкретной и целеустремленной командой этой весны.

16.04.2017 17:30 основной раунд: 23-й тур Арсенал
Арсенал Т 0:3 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Юрий Семин
Голы
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (А. Касаев) 53′
7 Маркес Битанкур Майкон 74′
90 Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук) 75′
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
9′ Херсон Вергара 21
Никита Бурмистров 18
Мусса Думбья 26
Александру Бурчану 62
34′ 37′ Федерико Иван Расич 19
82′ Вадим Стеклов 20
90+1′ Игорь Шевченко 88
1 Маринату Алвим Гильерме
29 Виталий Денисов 75′
14 Ведран Чорлука (к)
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 81′
90 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов 39′
55 Ренат Янбаев 82′
28 Борис Ротенберг
8 Джефферсон Фарфан 62′
7 Маркес Битанкур Майкон
36 Дмитрий Баринов 46′
11 Алан Касаев
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 8
2 Угловые 2
22 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)