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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29447046/
16 апреля 2017, 20:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Кирьяков: Гол Фернандеша сломал ход второго тайма

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от «Локомотива» (0:3) отметил, что удаление повлияло на ход встречи.

Он отметил, что соперник сумел воспользоваться этим.

— Сложно, когда остаешься вдесятером, — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол». — Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались что-то сделать впереди. Это было на руку «Локомотиву».

У «Арсенала» сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий.

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