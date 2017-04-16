Сергей Кирьяков: Гол Фернандеша сломал ход второго тайма

Он отметил, что соперник сумел воспользоваться этим.

— Сложно, когда остаешься вдесятером, — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол». — Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались что-то сделать впереди. Это было на руку «Локомотиву».

У «Арсенала» сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий.