Сергей Кирьяков: Гол Фернандеша сломал ход второго тайма
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от «Локомотива» (0:3) отметил, что удаление повлияло на ход встречи.
Он отметил, что соперник сумел воспользоваться этим.
— Сложно, когда остаешься вдесятером, — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол». — Играть было тяжело. Во втором тайме оттянулись назад. Старались дисциплинированно действовать. Гол Фернандеша сломал ход второго тайма. Потом пытались
У «Арсенала» сложная ситуация, но команда сражалась, билась. Поблагодарил ребят за игру. Каждый матч для нас решающий.
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