«Арсенал» вдесятером крупно уступил «Локомотиву» в матче чемпионата России
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
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Голы забили Мануэл Фернандеш (53-я минута), Майкон (74, пенальти) и Ари (75).
В составе хозяев за вторую желтую карточку на 37-й минуте встречи с поля был удален форвард Федерико Расич.
На 82-й минуте встречи в составе гостей на поле появился защитник Борис Ротенберг, это первое появление футболиста в матче чемпионата России с момента прихода в «Локомотив» летом 2016 года.
В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на пятое место, набрав 34 очка, «Арсенал» с 18 очками расположился на 15-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет пермский «Амкар», «Арсенал» днем позже проведет выездную встречу с «Краснодаром».
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16.04.2017 17:30
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основной раунд: 23-й тур
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Арсенал
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