«Арсенал» вдесятером крупно уступил «Локомотиву» в матче чемпионата России

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Голы забили Мануэл Фернандеш (53-я минута), Майкон (74, пенальти) и Ари (75).

В составе хозяев за вторую желтую карточку на 37-й минуте встречи с поля был удален форвард Федерико Расич.

На 82-й минуте встречи в составе гостей на поле появился защитник Борис Ротенберг, это первое появление футболиста в матче чемпионата России с момента прихода в «Локомотив» летом 2016 года.

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на пятое место, набрав 34 очка, «Арсенал» с 18 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет пермский «Амкар», «Арсенал» днем позже проведет выездную встречу с «Краснодаром».