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16 апреля 2017, 19:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Арсенал» вдесятером крупно уступил «Локомотиву» в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:3. Увеличить
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Голы забили Мануэл Фернандеш (53-я минута), Майкон (74, пенальти) и Ари (75).

В составе хозяев за вторую желтую карточку на 37-й минуте встречи с поля был удален форвард Федерико Расич.

На 82-й минуте встречи в составе гостей на поле появился защитник Борис Ротенберг, это первое появление футболиста в матче чемпионата России с момента прихода в «Локомотив» летом 2016 года.

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на пятое место, набрав 34 очка, «Арсенал» с 18 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет пермский «Амкар», «Арсенал» днем позже проведет выездную встречу с «Краснодаром».

16.04.2017 17:30 основной раунд: 23-й тур Арсенал
Арсенал Т 0:3 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Юрий Семин
Голы
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (А. Касаев) 53′
7 Маркес Битанкур Майкон 74′
90 Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук) 75′
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
9′ Херсон Вергара 21
Никита Бурмистров 18
Мусса Думбья 26
Александру Бурчану 62
34′ 37′ Федерико Иван Расич 19
82′ Вадим Стеклов 20
90+1′ Игорь Шевченко 88
1 Маринату Алвим Гильерме
29 Виталий Денисов 75′
14 Ведран Чорлука (к)
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 81′
90 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов 39′
55 Ренат Янбаев 82′
28 Борис Ротенберг
8 Джефферсон Фарфан 62′
7 Маркес Битанкур Майкон
36 Дмитрий Баринов 46′
11 Алан Касаев
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 8
2 Угловые 2
22 Фолы 19
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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