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16 апреля 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» — «Зенит». Стартовые составы команд

Тренерские штабы «Спартака» и «Зенита» назвали свои стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

Тренерский штаб Зенита определился с составом на матч 23-го тура чемпионата России против Спартака. Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (к), Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Самедов, Леонтьев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Хави Гарсия, Мак, Шатов, Молло, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, матч пройдет в Москве 16 апреля и начнется в 20:00.

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