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16 апреля 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мейтин: МВД запретило перформанс фанатов «Спартака»? Полная чепуха

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию о том, что МВД запретило фанатам «Спартака» провести стартовый перформанс на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена».

Начало — в 20:00 мск.

«Это чья-то провокация! На заборе тоже могли написать всё что угодно. Кто-то накаляет атмосферу перед матчем, хотя и так всё жарко до предела. Полная чепуха! Всё согласовано, и весь перформанс, заранее согласованный с клубом и РФПЛ, сможет появиться на матче “Спартак” — “Зенит”.

Не надо реагировать на призывы “Слушайте заводящих”, поскольку это чистейшая провокация. Информация о запрете со стороны МВД стартового перформанса на матче с “Зенитом” не соответствует действительности», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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