Мейтин: МВД запретило перформанс фанатов «Спартака»? Полная чепуха
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию о том, что МВД запретило фанатам «Спартака» провести стартовый перформанс на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена».
Начало — в 20:00 мск.
«Это
Не надо реагировать на призывы “Слушайте заводящих”, поскольку это чистейшая провокация. Информация о запрете со стороны МВД стартового перформанса на матче с “Зенитом” не соответствует действительности», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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