Мейтин: МВД запретило перформанс фанатов «Спартака»? Полная чепуха

Начало — в 20:00 мск.



«Это чья-то провокация! На заборе тоже могли написать всё что угодно. Кто-то накаляет атмосферу перед матчем, хотя и так всё жарко до предела. Полная чепуха! Всё согласовано, и весь перформанс, заранее согласованный с клубом и РФПЛ, сможет появиться на матче “Спартак” — “Зенит”.



Не надо реагировать на призывы “Слушайте заводящих”, поскольку это чистейшая провокация. Информация о запрете со стороны МВД стартового перформанса на матче с “Зенитом” не соответствует действительности», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.